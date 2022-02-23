Raducanu, tenis sezonunun en uzun maçını tamamlayamadı - Son Dakika
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Raducanu, tenis sezonunun en uzun maçını tamamlayamadı

23.02.2022 11:37
Raducanu, tenis sezonunun en uzun maçını tamamlayamadı

Büyük Britanyalı Emma Raducanu, bir numaralı seribaşı olarak katıldığı Zapopan Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'ndaki ilk tur maçını, final setinde yaşadığı sakatlık yüzünden terk etmek zorunda kaldı.

Büyük Britanyalı Emma Raducanu, bir numaralı seribaşı olarak katıldığı Zapopan Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'ndaki ilk tur maçını, final setinde yaşadığı sakatlık yüzünden terk etmek zorunda kaldı.

Kadınlar dünya sıralamasının 150. basamağındayken kazandığı 2021 ABD Açık Grand Slam Turnuvası sonrası klasmanda 12. sıraya kadar yükselen Raducanu, dikkatleri üzerine çeken şampiyonluğun ardından katıldığı 6. organizasyonda da beklentileri karşılayamadı.

19 yaşındaki Raducanu, Meksika'nın Guadalajara kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının ilk turunda, aşil tendonundan geçirdiği ameliyat sonrası dünya 610'unculuğuna kadar gerileyen Daria Saville ile karşılaştı.

İlk seti 7-5 Raducanu, 2. seti ise 7-6 Saville kazandı. Raducanu, Avustralyalı rakibinin 4-3 önde olduğu final setinde kalçasındaki sakatlık nedeniyle maçtan çekildi.

3 saat 36 dakika süren mücadele, kadınlarda sezonun en uzun maçı olarak kayıtlara geçti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Grand Slam, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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