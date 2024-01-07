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Rafael Nadal, Avustralya Açık'tan çekildi - Son Dakika
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Rafael Nadal, Avustralya Açık'tan çekildi

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, sakatlığı nedeniyle sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'tan çekildiğini açıkladı. Nadal, Melbourne'de yapılan kontrollerde kasında mikro yırtık tespit edildiğini belirterek, şu anda 5 setlik maçlarda maksimum seviyede mücadele etmeye hazır olmadığını ifade etti. Nadal, Avustralya'da oynamayı çok istediğini ve Melbourne seyircisi önünde oynayamamanın üzüntüsünü yaşadığını dile getirdi.

Rafael Nadal, Avustralya Açık\'tan çekildi
07.01.2024 - 13:23,
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İspanyol tenisçi Rafael Nadal, sakatlığı nedeniyle sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'tan çekildiğini açıkladı.

Kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan Nadal, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, " Melbourne'de yapılan kontrollerde kasımda mikro yırtık tespit edildi. Daha önce problem yaşadığım yerde değil ve bu iyi haber. Şu anda 5 setlik maçlarda maksimum seviyede mücadele etmeye hazır değilim. Bu geri dönüş için yıl boyunca çok çalıştım ve her zaman belirttiğim gibi hedefim 3 ay içinde en iyi seviyeme ulaşmak. Muhteşem Melbourne seyircisi önünde oynayamamak benim için üzücü. Burada, Avustralya'da oynamayı gerçekten çok istiyordum. Desteğiniz için hepinize teşekkürler, yakında görüşürüz." ifadelerini kullandı.

Sakatlığının ardından yaklaşık bir yıl sonra kortlara dönen 37 yaşındaki Nadal, Avustralya'da katıldığı Uluslararası Brisbane Turnuvası'nın çeyrek finalinde elenmişti.

Kaynak: AA
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