İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Indian Wells Turnuvası'ndan çekildiğini duyurdu.
Indian Wells'te bugüne kadar üç kez şampiyon olan 37 yaşındaki Nadal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu muhteşem turnuvadan çekilmek zorunda kaldığım için büyük üzüntü duyuyorum." dedi.
Kortlara dönmek için büyük çaba sarf ettiğini belirten İspanyol raket, "Hafta sonu bir teste girdim ancak kendimi böyle önemli bir turnuvada oynamaya hazır bulmadım. Bu kolay bir karar değil ama kendime ve sevenlerime yalan söyleyemem." ifadelerini kullandı.
Nadal'ın gelecek ay 11 kez şampiyon olduğu Monte Carlo Masters'ta mücadele etmesi bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Rafael Nadal, Indian Wells Turnuvası'ndan çekildi - Son Dakika
Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, kadınların bir ömür boyu kıymetli ve değerli olduğunu belirterek, onlara hak ettikleri değeri vermek için çalıştıklarını söyledi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Atletizm Gençler müsabakaları Düzce Üniversitesi Atletizm Pistinde yapıldı. Erkeklerde Düzce Spor Lisesi birinci, 15 Temmuz Lisesi ikinci, Cemil Meriç Lisesi üçüncü ve Gölyaka MTAL dördüncü olurken kızlarda ise Düzce Spor Lisesi birinci oldu. Dereceye giren takımlara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi.
Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi tarafından ilçeye 5 yılda kazandırılan eserlerini ve hizmetlerini "Alnımızın Akıyla Karatay Aşkıyla 5 Yıl" temasıyla gerçekleştirilen programda kamuoyuyla paylaştı.
Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş'u ziyaret etti. TTF Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nde yapılan görüşmede, TTF ve Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) arasında gerçekleştirilecek projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşmenin ardından 3 bin 500 kişilik merkez kort ile birlikte toplam 13 korta sahip TTF Ankara Tenis Eğitim Merkezi'ni gezen Peru ve Durmuş, kortlarda incelemelerde bulundu. Türk tenisine katkılarından dolayı AA'ya teşekkür eden Durmuş, ortak projelerle gençlere hizmet etmek istediklerini söyledi.
Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Karate 1 Premier Lig'in ikinci ayağı, 15-17 Mart tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek. Organizasyona 60 ülkeden 380 sporcu katılacak ve Türkiye'yi 12 kadın ve 15 erkek sporcu temsil edecek. Müsabakalarda milli sporcularımızın mücadelesiyle heyecan doruklara çıkacak.
Artvin Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu, kaymakam olduktan sonra yükseklik korkusuna rağmen çocukluk hayali olan yamaç paraşütü sporuyla ilgilenmeye başladı. Lisanslı yamaç paraşütü pilotu olan Şenoğlu, Türkiye'nin farklı yerlerinde uçuşlar gerçekleştirdi ve milli sporcu olmayı hedefliyor. Şenoğlu, aynı zamanda kadın bir yönetici olarak görev yaptığı illerde havacılığı sevdirmek adına çeşitli etkinlikler düzenliyor ve gençlerin havacılığa ilgisini arttırmayı amaçlıyor.
Trabzon'da AKUT bünyesinde görev alan kadın gönüllüler, doğal afetlerde hayat kurtarmak için erkeklerle birlikte çalışıyor. AKUT'un Trabzon'daki gönüllüleri, sel, deprem, çığ gibi afetlerde görev almak üzere teorik ve uygulamalı eğitimler alıyor. Kadın gönüllüler, arama kurtarma sertifikaları ve iş makineleri kullanma becerileriyle depremlerde hayat kurtarmak için çaba sarf ediyor. Kadın gönüllüler, fiziksel güçleriyle erkeklerden farklı olsa da düzenli eğitim ve çalışma ile aynı güce sahip olabildiklerini belirtiyor. AKUT gönüllüleri, aileleriyle uyumlu çalışma programları ve destekleri sayesinde başarılı bir şekilde görevlerini yerine getiriyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde Denizli'de düzenlenen Judo Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na 66 ilden 435 sporcu katıldı. Şampiyonada dereceye giren sporcular ödüllendirildi.
Bölgesel Amatör Lig 5. Grup lideri Muğlaspor, Manavgat Belediyespor ile oynayacağı maç öncesinde kadrosuna Umut Akmeşe'yi dahil etti.
Merkez Hakem Kurulu, TFF 3. Lig'de hafta sonu oynanacak olan 18. hafta maçlarının hakemlerini atadı. Elazığspor - Karşıyaka maçını C klasman hakemi Efe Tanrıverdi yönetecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?