- Rafet Orhan: "Hedefimiz 2. Lig"
Küçükçekmece Sinopspor Başkanı Rafet Orhan:
"100 yıllık kulüplerle yakında burada maç oynayacağız"
"Gelecek yıldan itibaren Küçükçekmece Sinopspor'un altyapısı da konuşulacak"
İSTANBUL - Küçükçekmece Sinopspor Başkanı Rafet Orhan, sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını fakat devre arası transferiyle toparlandıklarını belirterek, hedeflerinin ilk olarak play-off oradan da 2. Lig olduğunu söyledi.
Küçükçekmece Sinopspor Başkanı Rafet Orhan, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Sezon başında arzu ettikleri futbolu oynayamadıklarını söyleyen Orhan, "2. yarıyla birlikte, katılan kardeşlerimizin burayı benimsemesi, bizleri sevmesi, bizlerin onları sevmesi güzel bir aile ortamı oluşturdu. Şu anda futbol güzelliğinin yansıdığı takım Küçükçekmece Sinopspor. Bizi değil, biz onları zorluyoruz. Onlar bizim önümüzde. Bizim önümüzde 5 takım var. Hepsi de birbirinden saygı değer başkanları, yönetimleri ve futbolcu kardeşlerimiz. Hepimiz Türk futboluna hizmet ediyoruz. Galibiyeti mağlubiyet tabii bu işin doğasında var. Bu işin öbür taraflarında biz yokuz. Bu kulüp hiç olmadı, olmayacak. Bizim önümüzdeki takımlara başarılar dilerim ama enselerindeyiz. Kısa zamanda yakalayacağız. Hedefim olmazsa benim keyif almam, zevk almam. Bu işi de yapmam. Sezon başında bu takımı 2. Lig'e çıkarmak için plan yaptık. İlk defa 3. Lig'e çıktı. 3. Lig'in havasını, sıkıntılarını tam anlamıyla bilemiyorduk. Şu anda öğrendik. İkinci yarıyla birlikte toparlandık. Hedefimiz play-off. Oradan da 2. Lig" şeklinde konuştu.
Devre arasında 10 transfer yapıp, 12 futbolcuyla da yollarını ayırdıklarını ifade eden Başkan Orhan, "Şu anda aldığımız oyuncuların 5-6 tanesi üst düzey, tanınan oyuncuları kulübümüze kattık. Onlar da hem futbolcu olarak kaliteli hem de insan ve karakter olarak çok değerli kardeşlerim. Onlara da teşekkür ediyorum" dedi.
"100 yıllık kulüplerle yakında burada maç oynayacağız"
Yeni statları ilgili de konuşan Rafet Orhan, " İstanbul'da çok kulüp olduğu için herkesin böyle bir sahası yok. Şu anda biz burada evimizdeyiz. Gelenleri çok güzel karşılayabiliyoruz. Burada keyif içinde antrenman yapıyoruz. Burada mağlubiyetimiz olmadı olmayacak inşallah böyle devam edeceğiz. Burada büyük takımlarla oynama hayalimiz var. Çok uzun sürmeyecek. Burada söylüyorum. Türk futboluna çok büyük hizmetler yapan 100 yıllık kulüplerle yakında burada maç oynayacağız" ifadelerini kullandı.
"Gelecek yıldan itibaren Küçükçekmece Sinopspor'un altyapısı da konuşulacak"
Son olarak taraftarlara mesaj gönderen Başkan Orhan, "Taraftarımızın bizim her şeyimiz. Onlar yağmurda çamurda bizimle beraber üzülüp, bizimle beraber sevinen kardeşlerimiz. Onlar olmasa zaten bu işin keyfi de yok. Onlara selamlarımızı gönderiyorum. Her zaman onların yanındayım. Onlar da benim yanımda. Çok güzel bir aile olduk. Birlikte Türk futboluna hizmet etmeye devam edeceğiz. Hedefimiz altyapı olacak. Gelecek yıldan itibaren de Küçükçekmece Sinopspor'un altyapısı da konuşulacak" diye konuştu.
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