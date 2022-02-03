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Ragbide teknik direktör Ngue ile yola devam kararı alındı - Son Dakika

Ragbide teknik direktör Ngue ile yola devam kararı alındı

03.02.2022 11:52
Ragbide teknik direktör Ngue ile yola devam kararı alındı

Türkiye Ragbi Federasyonu, teknik direktör Cherokee Slyvain Ngue'nin görev süresini 1 yıl uzattı.

Türkiye Ragbi Federasyonu, teknik direktör Cherokee Slyvain Ngue'nin görev süresini 1 yıl uzattı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Erkekler 15'li ve 7'li Ragbi Teknik Direktörümüz Cherokee Slyvain Ngue ile yola devam ediyoruz. Büyük hedeflerimiz doğrultusunda, hocamızla bu sene için de anlaşmaya vardık." ifadelerine yer verildi.

Kamerunlu Cherokee Sylvain Ngue'nin oyunculuğu bıraktıktan sonra 2010'da teknik direktörlüğe başladığı, 2017 yılından beri Türkiye'nin 15'li ve 7'li ragbi milli takımlarında başantrenörlük görevini yürüttüğü bildirildi.

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Türkiye, Rugby, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ragbide teknik direktör Ngue ile yola devam kararı alındı - Son Dakika Spor


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