Rahmetullah Berişbek, Giresunspor'da - Son Dakika
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Rahmetullah Berişbek, Giresunspor'da

29.06.2022 23:31
Rahmetullah Berişbek, Giresunspor'da

Giresunspor, dış transferde Rahmetullah Berişbek ile anlaşma sağladı.

Giresunspor, dış transferde Rahmetullah Berişbek ile anlaşma sağladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Giresunspor'umuz 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Rahmetullah Berişbek ile anlaşma sağlamıştır. Rahmetullah Berişbek, takımımızın Erzurum'da gerçekleştirdiği sezon öncesi hazırlık kampı kadrosuna dahil edilmiştir. Rahmetullah Berişbek'e Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz" denildi. - GİRESUN

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Kaynak: İHA

Giresunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rahmetullah Berişbek, Giresunspor'da - Son Dakika

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