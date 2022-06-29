Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Giresunspor'umuz 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Rahmetullah Berişbek ile anlaşma sağlamıştır. Rahmetullah Berişbek, takımımızın Erzurum 'da gerçekleştirdiği sezon öncesi hazırlık kampı kadrosuna dahil edilmiştir. Rahmetullah Berişbek'e Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz" denildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Giresunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Rahmetullah Berişbek, Giresunspor'da - Son Dakika

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