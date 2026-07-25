Rahmi Kaan Karahan Avrupa'da Bronz Madalya Kazandı

Milli sporcu Rahmi Kaan Karahan, Macaristan'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Kano Sprint Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Türkiye Kano Federasyonunun açıklamasına göre Szeged kentindeki organizasyonda Rahmi Kaan Karahan, K1 genç erkekler 1000 metre finalinde yarıştı.

Rahmi Kaan, performansıyla Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya elde etti.