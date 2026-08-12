Rakam bomba! Fenerbahçe 2 maç sonra servet kazanacak
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı toplam 3-0'lık skorla eleyerek play-off turuna yükseldi. Sarı-lacivertliler, bu başarısıyla UEFA'dan en az 4,3 milyon Euro para ödülü kazanmayı garantiledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe, Sturm Graz'ı toplam 3-0'lık skorla yarış dışı bıraktı. Deplasmandaki karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, adını play-off turuna yazdırdı.
4,3 MİLYON EUROYU GARANTİLEDİ
Fenerbahçe, Sturm Graz'ı eleyerek play-off turuna yükselmesinin ardından 4,3 milyon Euro kazanmayı garantiledi. Sarı-lacivertliler, play-off turunda Lyon ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin bu turu geçememesi durumunda 4,3 milyon Euro kasasına girecek.
LYON'U ELERSE 18,62 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi lig etabına yükselmesi halinde kazanacağı ödül önemli ölçüde artacak. Sarı-lacivertliler, lig etabına kalmayı başarması durumunda kasasına 18,62 milyon Euro koyacak.
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