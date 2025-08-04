Süper Lig devi Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz için Premier League'den 35 milyon euroluk teklif geldi.
TV 100 yorumcusu İbrahim Seten'in aktardığı bilgiye göre, Premier League'den bir kulüp, Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus olmak üzere toplam 35 milyon euroluk teklif sundu. Sarı-kırmızılılar bu teklife sıcak bakıyor.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 48 maça çıkan Barış Alper, 14 gol atıp 5 asist yapmıştı.
Son Dakika › Spor › Rakam öyle böyle değil! Barış Alper Yılmaz'a dev teklif - Son Dakika
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