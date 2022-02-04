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Rakibi yasaklı madde kullanan güreşçi Ufuk Yılmaz'ın gümüş madalyası altın oldu - Son Dakika

Rakibi yasaklı madde kullanan güreşçi Ufuk Yılmaz'ın gümüş madalyası altın oldu

04.02.2022 14:15
Rakibi yasaklı madde kullanan güreşçi Ufuk Yılmaz'ın gümüş madalyası altın oldu

Milli güreşçi Ufuk Yılmaz, Katar 2019 ANOC Dünya Plaj Oyunlarında plaj güreşi +90 kilo finalinde karşılaştığı rakibinin yasaklı madde kullanımının tespit edilmesi üzerine birinci sıraya yükselerek altın madalya kazandı.

Milli güreşçi Ufuk Yılmaz, Katar 2019 ANOC Dünya Plaj Oyunlarında plaj güreşi +90 kilo finalinde karşılaştığı rakibinin yasaklı madde kullanımının tespit edilmesi üzerine birinci sıraya yükselerek altın madalya kazandı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamada "Katar 2019 ANOC Dünya Plaj Oyunları'nda ülkemizi plaj güreşi +90 kiloda temsil eden milli güreşçimiz Ufuk Yılmaz'ın finalde karşılaştığı rakibinin yasaklı madde kullanımının tespit edilmesi üzerine sporcumuz birinci sıraya yükselerek altın madalya kazandı." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Seyhun Şahin, Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi Devrim Alparslan, Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hızır Sözüer, Beşiktaş JK Güreş Birimi İdari Menajer Yardımcısı Burhan Özel, Kırkpınar Yağlı Güreş Başpehlivanı Recep Kara, Bahçelievler Belediyesi Spor Kulübü Koordinatörü Ahmet Yıldırım ve Ufuk Yılmaz'ın ailesinin katıldığı Olimpiyatevi'ndeki törende milli sporcuya madalyasını TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan takdim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ufuk Yılmaz, "Her sporcunun hayali ülkesinin milli marşını okutmak, bayrağını göndere çektirmektir. Ben de ülkeme altın madalya kazandırdığım için çok mutluyum. Her zaman yanımda olan ailem, federasyonum, kulübüm, antrenörlerim ve tüm destekçilerime teşekkür ediyorum. " değerlendirmesini yaptı.

Rakibi yasaklı madde kullanan güreşçi Ufuk Yılmaz'ın gümüş madalyası altın oldu

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Rakibi yasaklı madde kullanan güreşçi Ufuk Yılmaz'ın gümüş madalyası altın oldu - Son Dakika Spor


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