Rakip futbolcuyla kavga eden Diagne'yi 4 kişi tutamadı

Sarı-Kırmızılılar'ın Marsilya deplasmanında binbir türlü olay yaşandı. Tribünler, hakem, Van Aanholt-Guendzouzi gerginliği ve son olarak Diagne'nin Saliba ile gırtlak gırtlağa gelmesi.

ELİNE VURDU

Diagne, saha kenarı çizgisi üstünde topu kontrol etmek isterken Saliba'nın müdahalesiyle sinirlendi. Ardından Galatasaray'ın forveti rakibin koluna vurdu ve olaylar başladı.

GIRTLAĞINA YAPIŞTI

Diagne, üzerine yürüyen Saliba'nın yakasını yapıştı ve iki futbolcu da birbirlerinin boğazlarını sıktı. Ardından 4 Marsilyalı futbolcu olay yerine koştu. Bazıları Diagne'ye yürümeyi tercih edince, Galatasaray kulübesi de sahaya fırladı. Maçın ardından Diagne-Saliba ve Van Aanholt-Guendzouzi gerginliği devam etti. Teknik direktörler araya girip olayı yatıştırdı.