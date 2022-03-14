Rakiplerin radarına takılan Doğukan Tüfekçi profesyonel sözleşmeye imza attı - Son Dakika
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Rakiplerin radarına takılan Doğukan Tüfekçi profesyonel sözleşmeye imza attı

14.03.2022 12:11
Rakiplerin radarına takılan Doğukan Tüfekçi profesyonel sözleşmeye imza attı

Çaykur Rizespor, kendi altyapısında yetişen 18 yaşındaki sağ bek oyuncusu Doğukan Tüfekçi'ye profesyonel sözleşme imzalattı.

Çaykur Rizespor, kendi altyapısında yetişen 18 yaşındaki sağ bek oyuncusu Doğukan Tüfekçi'ye profesyonel sözleşme imzalattı.

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, kendi altyapısında yetişen 18 yaşındaki sağ bek oyuncusu Doğukan Tüfekçi ile 1,5 yıllık profesyonel sözleşmeye imza attı. Futbola 10 yaşında başlayan ve 12 yaşında Çaykur Rizespor altyapısına transfer olarak bugüne kadar 110 resmi maçta yeşil-mavili formayı giyen Doğukan Tüfekçi, bu sezon oynadığı U19 liginde ise 11 maçta görev aldı. Özellikle U19 takımının toplam 8 gol kaydedilen son dört maçında üst üste oynayan Doğukan, biri asist olmak üzere 4 gole direkt katkı sağladı.

Rakiplerin radarına girdi

İstanbul deplasmanında oynanan ve Rizespor'un 1-0 galip geldiği Galatasaray U19 maçındaki performansıyla da dikkat çeken Doğukan, İstanbul takımlarının radarına girince kulüp yönetimi tarafından profesyonel yapıldı. Öte yandan sağ bek pozisyonunda sıkıntılı haftalar geçiren yeşil-mavili ekipte genç yeteneğin bu pozisyonda değerlendirilmesi bekleniyor. - RİZE

Rakiplerin radarına takılan Doğukan Tüfekçi profesyonel sözleşmeye imza attı
Rakiplerin radarına takılan Doğukan Tüfekçi profesyonel sözleşmeye imza attı

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Spor Toto Süper Lig, İstanbul, Rizespor, Doğukan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Rakiplerin radarına takılan Doğukan Tüfekçi profesyonel sözleşmeye imza attı - Son Dakika


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