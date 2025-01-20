Ramazan Efe Yılmaz 2028 Olimpiyatları'na odaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ramazan Efe Yılmaz 2028 Olimpiyatları'na odaklandı

Ramazan Efe Yılmaz 2028 Olimpiyatları\'na odaklandı

17 yaşındaki milli halterci Ramazan Efe Yılmaz, 2028 Olimpiyatları'nda madalya hedefliyor.

20.01.2025 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençler ve yıldızlarda dünya ve Avrupa şampiyonluğu yaşayan 17 yaşındaki milli halterci Ramazan Efe Yılmaz, 2028 Olimpiyatları'nda zirveye ulaşmayı hedefliyor.

Beden eğitimi öğretmeni Ömer Öz'ün tavsiyesi üzerine 6 yıl önce haltere başlayan Ramazan Efe, 2022 yılında 15 Yaş Altı Yıldızlar Avrupa Şampiyonu olduktan sonra 2024 yılında ise yıldızlar ve gençlerde dünya ve Avrupa şampiyonu olma başarısını gösterdi.

Küçük yaşlarda başladığı halterde önemli başarılara imza atan Ramazan Efe, yeni başarılar kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Milli halterci Ramazan Efe Yılmaz, AA muhabirine, haltere ilk başladığı olumsuz yorumlar aldığını ama bunlara kulaklarını tıkadığını anlattı.

"Boyun kısa kalır, sen bunu yapamazsın." denilmesine rağmen azimle çalıştığını anlatan Yılmaz, "3 Avrupa, 1 dünya şampiyonluğum var. İnşallah hedefimiz büyükler kategorisi, ardından da 2028 Olimpiyatları. Hiçbir şey kolay kazanılmıyor. Büyük bir çaba ve emekle başarı oluyor." dedi.

Çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Yılmaz, "Çok zorluklar çektim. Yine Avrupa ve dünya şampiyonluğunu kazanmak istiyorum. Hedeflerim büyük, daha çok yol gideceğiz. İnşallah sesimi daha yüksek yerlerden duyurmaya çalışacağım." diye konuştu.

"Gözümüzü olimpiyatlara diktik"

Ramazan Efe Yılmaz'ın beden eğitimi öğretmeni ve antrenörü Ömer Öz de 5. sınıftayken Ramazan Efe ile tanıştığını ve haltere yönlendirdiğini anlattı.

Ramazan Efe'nin güçlü ve hırslı bir çocuk olduğunu belirten Öz, şöyle devam etti:

"Derste Ramazan Efe'yi çağırdım, 'Halter branşı ile uğraşır mısın?' diye sordum. İlk başta olumlu yanıt verdi daha sonra istemedi. 'Boyum kısa kalır, belim sakatlanır.' dedi. Halter branşından Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu'nun kısa olmasından dolayı böyle bir izlenim var. Kendisine yapabileceği konusunda ikna ettm. Tekniğini de iyi verdiğimi düşünüyorum. Tuttuğunu koparan bir çocuk olduğu için 3 defa Avrupa şampiyonu, 1 defa dünya şampiyonu oldu."

Ramazan Efe ile büyükler kategorisinde yarışmayı istediklerini dile getiren Öz, "Sıklet değiştiriyoruz. 55 kilogramdan 61 kilograma çıkacağız. İnşallah büyüklerde yarışıp madalya kazanmak istiyoruz. Kota alıp 2028 Olimpiyatları'na katılmayı hedefliyoruz. Bizim 2028 hedefimiz, olimpiyat madalyası kazanmaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Efe Yılmaz, Dünya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ramazan Efe Yılmaz 2028 Olimpiyatları'na odaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:05 Türkiye’nin Halep Başkonsolosluğu 13 yıl sonra hizmete açılıyor Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu 13 yıl sonra hizmete açılıyor
11:35 Menzil Cemaati’ndeki kavga büyüyor: Sokak itleriyle mücadele etmemiz lazım Menzil Cemaati'ndeki kavga büyüyor: Sokak itleriyle mücadele etmemiz lazım
11:19 Ateşkes sonrası bölgeye dönen Gazzelileri büyük yıkım karşıladı Ateşkes sonrası bölgeye dönen Gazzelileri büyük yıkım karşıladı
11:05 Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış
10:06 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’a soruşturma Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a soruşturma
18:14 Konyaspor ile Kasımpaşa 3-3 berabere kaldı Konyaspor ile Kasımpaşa 3-3 berabere kaldı
17:52 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel yan hakem göndermesi AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel yan hakem göndermesi
17:49 Son maçı 2 yıl önce Beşiktaş’ta: Dele Alli, sahalara geri dönüyor Son maçı 2 yıl önce Beşiktaş'ta: Dele Alli, sahalara geri dönüyor
17:30 Kapısını çalan takıma çok şaşıracaksınız: İsmail Kartal’a yurt dışından resmi teklif var Kapısını çalan takıma çok şaşıracaksınız: İsmail Kartal'a yurt dışından resmi teklif var
17:21 İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı 3 İsrailli rehine serbest bırakıldı İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı! 3 İsrailli rehine serbest bırakıldı
17:06 Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri ve üyesi Türkiye’ye getirildi Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri ve üyesi Türkiye'ye getirildi
16:46 İki kuzen mermer ocağındaki su dolu çukurda boğuldu İki kuzen mermer ocağındaki su dolu çukurda boğuldu
16:37 Göztepe’den Süper Lig tarihine geçen performans Göztepe'den Süper Lig tarihine geçen performans
16:35 Donald Trump’ın memecoin projesi rekor kırmaya devam ediyor Donald Trump'ın memecoin projesi rekor kırmaya devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 12:23:00. #1.11#
SON DAKİKA: Ramazan Efe Yılmaz 2028 Olimpiyatları'na odaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.