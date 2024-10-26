Ramazan Efe Yılmaz Avrupa Şampiyonu

Spor

Polonya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Çankırılı sporcu Ramazan Efe Yılmaz 1 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

Başkent Varşova'daki Raszyn Centrum Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 55 kiloda podyuma çıkan Ramazan Efe Yılmaz, silkmede 131 kiloluk kaldırışıyla altın, toplamda ise 230 kiloyla gümüş madalya elde etti.

Ramazan Efe Yılmaz, koparmada ise 99 kiloluk kaldırışıyla 6. sırada yer aldı.

Ramazan Efe, böylece üçüncü Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milli sporcu Ramazan Efe Yılmaz'ı başarısından dolayı tebrik etti.