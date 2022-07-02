Ramazan Köse, Gençlerbirliği'ne veda etti - Son Dakika
Üye Girişi

Ramazan Köse, Gençlerbirliği'ne veda etti

02.07.2022 13:08
Ramazan Köse, Gençlerbirliği'ne veda etti

Gençlerbirliği'nin tecrübeli kalecisi Ramazan Köse, başkent ekibiyle karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

Gençlerbirliği'nin tecrübeli kalecisi Ramazan Köse, başkent ekibiyle karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

Ramazan Köse, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kırmızı-siyahlı ekiple karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını belirterek, "Bu süreçte yanımızda olup destek olan herkese çok teşekkürler. Bundan sonraki süreçte Gençlerbirliği'ne başarılar diliyorum. Hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı.

34 yaşındaki kaleci, geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de 17 maçta görev yaptı.

YORUMLAR
500
Erciyes'te 4'lü futbol turnuvası Erciyes'te 4'lü futbol turnuvası Son dakika haber! Şehit Habib Gökçe Futbol turnuvasının şampiyonu Gençlerbirliği Son dakika haber! Şehit Habib Gökçe Futbol turnuvasının şampiyonu Gençlerbirliği
Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Ramazan Köse, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ramazan Köse, Gençlerbirliği'ne veda etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:12 Yazıcıoğlu'nun yakın koruması polis memuru Murat Tekin ifade verdi: Başkan, son zamanlarında silah taşırdı
12:05 Bakan Muş: İhracat haziran ayında yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar oldu
12:01 TFF Başkanı Büyükekşi: Maçlardan önce konser düzenlenecek
00:37 Akaryakıtta indirim! Benzin 2 lira 13 kuruş, LPG 1 lira 71 kuruş düştü
00:34 Ali Koç, oyuncu Ufuk Özkan'a "Hangi takımlısın?" diye sordu, aldığı yanıta verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu
00:26 Ali Koç'tan TFF'nin yeni başkanına övgü dolu sözler: Daha adil bir rekabet olacağını görüyorum
00:07 Ek gösterge ve öğrenci affını da içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
23:57 Kazımcan Karataş Galatasaray'da! Transfer ücreti ise 21 milyon TL
23:31 Cedi Osman ve Ebru Şahin Kuzey Makedonya'da evlendi! Gelinlik sosyal medyayı ikiye böldü
22:48 Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor! Andrea Belotti için görüşmeler başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 13:13:39. #1.12#
SON DAKİKA: Ramazan Köse, Gençlerbirliği'ne veda etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement