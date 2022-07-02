Ramazan Köse, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kırmızı-siyahlı ekiple karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını belirterek, "Bu süreçte yanımızda olup destek olan herkese çok teşekkürler. Bundan sonraki süreçte Gençlerbirliği'ne başarılar diliyorum. Hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Ramazan Köse, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Ramazan Köse, Gençlerbirliği'ne veda etti - Son Dakika

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