RAMS Başakşehir, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kulüp tesislerinde dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, bugün Adana'ya hareket edecek ve yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. - İSTANBUL