RAMS Başakşehir Avrupa'ya veda etti - Son Dakika
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RAMS Başakşehir Avrupa'ya veda etti

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UEFA Konferans Ligi 6. ve son hafta maçında RAMS Başakşehir, deplasmanda Cercle Brugge ile 1-1 berabere kalarak turnuvaya veda etti. İlk 24'e giremeyen RAMS Başakşehir, bu sonuçla 6 puanda kaldı. Maçta temsilcimizin golü 74. dakikada Krzysztof Piatek'ten gelirken, Brugge 82. dakikada Brunner ile eşitliği yakaladı. Puanını 11'e çıkaran Brugge ise ilk 8'e girerek doğrudan son 16 turuna çıktı.

20.12.2024 09:03  Güncelleme: 09:10
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UEFA Konferans Ligi 6. ve son hafta maçında RAMS Başakşehir, deplasmanda Cercle Brugge ile karşılaştı. Jan Breydel Stadı'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.

AVRUPA'YA VEDA ETTİK

RAMS Başakşehir'in golü 74. dakikada Krzysztof Piatek'ten geldi. Brugge, 82. dakikada Brunner ile eşitliği yakaladı. RAMS Başakşehir bu sonuçla 6 puanda kaldı.

İlk 24'e giremeyen temsilcimiz turnuvaya veda etti. Puanını 11'e çıkaran Brugge ise ilk 8'e girerek doğrudan son 16 turuna çıktı.

RAMS Başakşehir Avrupa\'ya veda etti

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Son Dakika Spor RAMS Başakşehir Avrupa'ya veda etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mustafa Yurdakul:
    Gece 1 e kadar izledim.. Topu rastgele ileri vurmaktan futbol oynayamadık..Rakip kendi Ligi'nde 16 takım arasında 15. sırada ...bu ayıp size yeter.. 22 0 Yanıtla
  • Emrah Atalay:
    berbat bir futbol, basaksehire yaziklar olsun 13 0 Yanıtla
  • ercan karataş:
    Avrupa sizin neyinize 9 0 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    Türk kovası 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: RAMS Başakşehir Avrupa'ya veda etti - Son Dakika
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