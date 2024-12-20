UEFA Konferans Ligi 6. ve son hafta maçında RAMS Başakşehir, deplasmanda Cercle Brugge ile karşılaştı. Jan Breydel Stadı'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.
RAMS Başakşehir'in golü 74. dakikada Krzysztof Piatek'ten geldi. Brugge, 82. dakikada Brunner ile eşitliği yakaladı. RAMS Başakşehir bu sonuçla 6 puanda kaldı.
İlk 24'e giremeyen temsilcimiz turnuvaya veda etti. Puanını 11'e çıkaran Brugge ise ilk 8'e girerek doğrudan son 16 turuna çıktı.
Son Dakika › Spor › RAMS Başakşehir Avrupa'ya veda etti - Son Dakika
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