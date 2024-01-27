 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
RAMS Başakşehir, Konyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

RAMS Başakşehir, Konyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma, 5'e 2 pas ve rondo çalışmalarıyla başladı ve taktik çalışmasıyla sona erdi.

RAMS Başakşehir, Konyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı
27.01.2024 - 12:38,
Abone Ol

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen çalışma; dinamik ısınmayla başladı. 5'e 2 pas ve rondo çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Çağdaş Atan, Başakşehir, Konyaspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor RAMS Başakşehir, Konyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


13:12
Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Qinwen Zheng'i 2-0 mağlup eden Aryna Sabalenka, üst üste ikinci kez sezonun ilk grand slam turnuvasında... Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Qinwen Zheng'i 2-0 mağlup eden Aryna Sabalenka, üst üste ikinci kez sezonun ilk grand slam turnuvasında...
12:29
Hizbullah, İsrail'e ait askeri noktalara saldırı düzenledi Hizbullah, İsrail'e ait askeri noktalara saldırı düzenledi
12:19
Usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi Usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi
12:19
Mağaza açılışında izdiham! Birbirlerini ezdiler, baygınlık geçirenler oldu, bazı kadınlar çocuklarını kaybetti Mağaza açılışında izdiham! Birbirlerini ezdiler, baygınlık geçirenler oldu, bazı kadınlar çocuklarını kaybetti
12:11
Doncic, NBA tarihindeki en çok sayı atan 4. oyuncu oldu Doncic, NBA tarihindeki en çok sayı atan 4. oyuncu oldu
12:08
Motorine yeni zam geliyor Motorine yeni zam geliyor
12:08
Sürpriz sonlu! Otomobilin aynasını kıran motosikletlinin başına gelenler ibretlik Sürpriz sonlu! Otomobilin aynasını kıran motosikletlinin başına gelenler ibretlik
11:55
Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek

Son Dakika
13:12 Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Qinwen Zheng'i 2-0 mağlup eden Aryna Sabalenka, üst üste ikinci kez sezonun ilk grand slam turnuvasında...
12:29 Hizbullah, İsrail'e ait askeri noktalara saldırı düzenledi
12:19 Usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi
12:19 Mağaza açılışında izdiham! Birbirlerini ezdiler, baygınlık geçirenler oldu, bazı kadınlar çocuklarını kaybetti
12:11 Doncic, NBA tarihindeki en çok sayı atan 4. oyuncu oldu
12:08 Motorine yeni zam geliyor
12:08 Sürpriz sonlu! Otomobilin aynasını kıran motosikletlinin başına gelenler ibretlik
11:55 Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek
11:49 Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 13:35:21. #1.13#
SON DAKİKA: RAMS Başakşehir, Konyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement