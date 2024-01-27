RAMS Başakşehir, Konyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma, 5'e 2 pas ve rondo çalışmalarıyla başladı ve taktik çalışmasıyla sona erdi.
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen çalışma; dinamik ısınmayla başladı. 5'e 2 pas ve rondo çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA