RAMS Başakşehir-Kopenhag Maçı Hakemleri Belli Oldu

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RAMS Başakşehir'in, UEFA Konferans Ligi 3. haftasında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçı Hollandalı hakem Joey Kooij yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Parken Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçta düdük çalacak Kooij'in yardımcılıklarını Joost van Zuilen ve Patrick Inia üstlenecek.

Alex Bos'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Jeroen Manschot VAR, Erwin Blank da AVAR olarak görev yapacak.