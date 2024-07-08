RAMS Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına Belgrad'da devam ediyor

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RAMS Başakşehir, yeni sezon hazırlıkları kapsamında gittiği Sırbistan'ın Belgrad şehrinde çalışmalarına başladı.

RAMS Başakşehir, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına, kamp programı için geldiği Sırbistan'ın Belgrad şehrinde devam etti. Dinamik ısınmayla başlayan idman, rondo çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın yapacağı idmanlarla çalışmalarını sürdürecek. - İSTANBUL