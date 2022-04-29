Rangnick, Avusturya Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü olacak - Son Dakika
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Rangnick, Avusturya Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü olacak

29.04.2022 14:48
Rangnick, Avusturya Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü olacak

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın başında geçici teknik direktör olarak görev yapan Ralf Rangnick, gelecek sezon Avusturya Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü olacak.

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın başında geçici teknik direktör olarak görev yapan Ralf Rangnick, gelecek sezon Avusturya Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü olacak.

İngiliz kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, 63 yaşındaki teknik adam, 2021-22 Premier Lig sezonunun tamamlanmasının ardından mayıs ayının sonunda Hırvatistan, Danimarka ve Fransa ile UEFA Uluslar Ligi maçları için Avusturya takımının başında yer alacak.

Rangnick, Avusturya ile iki yıllık bir sözleşme imzaladı ve bu sözleşme, ülkesi Almanya'da 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanmaları halinde otomatik olarak iki yıl daha uzatılacak.

Manchester United, gelecek sezondan itibaren teknik direktörlük görevine Hollandalı Erik ten Hag'ın getirildiğini duyurmuştu.

52 yaşındaki teknik adamla gelecek sezondan itibaren 2025 yılının haziran ayına kadar sözleşme imzalanmıştı.

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Premier Lig, Avusturya, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Rangnick, Avusturya Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü olacak - Son Dakika


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