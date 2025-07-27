Süper Lig devi Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürerken, Kosovalı futbolcu Milot Rashica depremi yaşanıyor.
Siyah-beyazlıların formasını giyen Milot Rashica, taraftarın tepkisinin ardından takımdan ayrılabilir. UEFA Avrupa Ligi eleme turunda oynanan Shakhtar Donetsk maçında oyundan alınırken tribünlerin yoğun tepkisine maruz kalan Milot Rashica'nın morali çok bozuk.
Takıma yeni katılan Tammy Abraham'la da tartışma yaşayan Kosovalı oyuncunun takımdan ayrılmayı düşündüğü ve yönetime 'bana kulüp bulun' dediği öğrenildi. Solksjaer de oyuncu için "Gönderilebilir." raporu verdi.
Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösterilen Rashica'nın, Beşiktaş ile mevcut sözleşmesi 2 yıl daha devam ediyor.
Son Dakika › Spor › Rashica tepkilere isyan etti: Ben gitmek istiyorum - Son Dakika
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