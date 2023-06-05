Aslan kostümüyle canlı yayına çıkan Rasim Ozan Kütahyalı stüdyoyu kırdı geçirdi

Fenerbahçe'yi 3-0'la geçen Galatasaray, şampiyonluk kupasına kavuştu. Galatasaraylı olmasıyla bilinen ünlü yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı'nın canlı yayındaki kostümü ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Ünlü yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayına aslan kostümüyle çıktı. Sarı-kırmızı renklere gönül veren Kütahyalı'nın o halini gören Ahmet Çakar ve Abdülkerim Durmaz, kahkahalara boğuldu.
Galatasaray, Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu kutladı. Sarı-kırmızılılar, geçen hafta oynanan MKE Ankaragücü maçını kazanarak şampiyonluğunu ilan ederken, Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği derbi sonrası ise şampiyonluk kupasını kaldırdı.
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