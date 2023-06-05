Aslan kostümüyle canlı yayına çıkan Rasim Ozan Kütahyalı stüdyoyu kırdı geçirdi - Son Dakika
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Aslan kostümüyle canlı yayına çıkan Rasim Ozan Kütahyalı stüdyoyu kırdı geçirdi

05.06.2023 13:15

Galatasaray'ın şampiyonluk kupasını kaldırdığı gecede ünlü yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayına aslan kostümüyle çıktı. Stüdyodaki diğer yorumcular, Kütahyalı'nın o halini görünce gülmekten kırıldı.

Fenerbahçe'yi 3-0'la geçen Galatasaray, şampiyonluk kupasına kavuştu. Galatasaraylı olmasıyla bilinen ünlü yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı'nın canlı yayındaki kostümü ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

STÜDYO KAHKAHALARA BOĞULDU

Ünlü yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayına aslan kostümüyle çıktı. Sarı-kırmızı renklere gönül veren Kütahyalı'nın o halini gören Ahmet Çakar ve Abdülkerim Durmaz, kahkahalara boğuldu.

23. ŞAMPİYONLUK

Galatasaray, Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu kutladı. Sarı-kırmızılılar, geçen hafta oynanan MKE Ankaragücü maçını kazanarak şampiyonluğunu ilan ederken, Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği derbi sonrası ise şampiyonluk kupasını kaldırdı.

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Rasim Ozan Kütahyalı, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aslan kostümüyle canlı yayına çıkan Rasim Ozan Kütahyalı stüdyoyu kırdı geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aslan kostümüyle canlı yayına çıkan Rasim Ozan Kütahyalı stüdyoyu kırdı geçirdi - Son Dakika
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