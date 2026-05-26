UEFA Konferans Ligi finalinde yarın İngiliz ekibi Crystal Palace ile karşılaşacak İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano, hazırlıklarını tamamladı.
Almanya'nın Leipzig kentinde aynı isimli statta yapılan antrenman, teknik direktör Inigo Perez yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, top kapmanın ardından pas çalışması ve taktik uygulamalarla sona erdi.
Crystal Palace ile Rayo Vallecano'nun karşılaşacağı UEFA Konferans Ligi final maçı, yarın TSİ 22.00'de başlayacak.
