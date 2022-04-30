Real Madrid, 35. şampiyonluğunu taraftarlarıyla kutladı - Son Dakika
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Real Madrid, 35. şampiyonluğunu taraftarlarıyla kutladı

30.04.2022 22:16
Real Madrid, 35. şampiyonluğunu taraftarlarıyla kutladı

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, kulüp tarihindeki 35. kupasını taraftarlarıyla birlikte kutladı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, kulüp tarihindeki 35. kupasını taraftarlarıyla birlikte kutladı.

Santiago Bernabeu Stadı'nda Espanyol'u yendiği 4-0'lık maç sonunda La Liga Başkanı Luis Rubiales'den şampiyonluk kupasını alan Real Madridli futbolcular ve teknik heyet, stattaki taraftarlarıyla kutlamanın ardından üstü açık otobüs ile Madrid kent merkezindeki Cibeles Meydanı'na gitti. Atlı polislerin eşliğinde meydana gelen futbolcular, binlerce taraftarlıyla şampiyonluk şarkıları söyledi.

Real Madrid'in Brezilyalı kaptanı ve 25 kez ile kulüp tarihinde en fazla kupa kazanan futbolcusu olan Marcelo Vieira, Cibeles anıtına çıkarak, her kupa kutlamasında olduğu gibi Real Madrid atkısını ve bayrağını heykele bağladı.

Bu arada Real Madrid Başkanı Florentino Perez, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, "Başta beri çok çalışılmış, hakkıyla kazanılmış bir lig şampiyonluğu aldık." dedi.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki Marcelo ise "Henüz geleceğime karar vermedim ama ben takımda kalmak istiyorum. Bugün bunu düşünmenin değil kutlama zamanı. Sonrasında da City maçına hazırlanmamız gerek." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Real Madrid, 35. şampiyonluğunu taraftarlarıyla kutladı - Son Dakika


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