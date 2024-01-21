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Real Madrid, Almeria'yı 3-2 mağlup etti - Son Dakika
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Real Madrid, Almeria'yı 3-2 mağlup etti

Real Madrid, La Liga'nın 21. haftasında Almeria karşısında 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 galip geldi. Real Madrid, liderlik koltuğunda oturuyor.

Real Madrid, Almeria\'yı 3-2 mağlup etti
21.01.2024 - 20:35,
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 21. haftasında Real Madrid, lig sonuncusu Almeria karşısında 2-0 yenik duruma düştüğü maçta sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın henüz 1. dakikasında, Real Madrid defansının hatasını iyi değerlendiren ve ilk kez topla buluşan Almeria, Largie Ramazani'nin topu ağlara göndermesiyle 1-0 öne geçti.

Yorgun ve isteksiz bir futbol ortaya koyan Real Madridli futbolcular Almeria kalesi önünde etkili ataklar gerçekleştiremedi.

Almeria'da Edgar Estrada'nın 43. dakikada gelen güzel golüyle şok yaşayan Real Madrid, ilk yarıyı 2-0 geride kapattı.

Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti ikinci yarıya üç değişiklik yaparak, Nacho, Mendy ve Rodrygo'nun yerlerine Tchouameni, Fran Garcia ve Joselu'yu aldı.

Oyuna hızlı başlayan eflatun beyazlılar 57. dakikada Jude Bellingham'ın penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirdi.

Almeria, 61. dakikada Sergio Arribas ile Real Madrid ağlarını havalandırsa da, VAR'a giden hakem pozisyon öncesinde Bellingham'a faul yapıldığı gerekçesiyle golü geçersiz sayarak, Dion Lopy'e sarı kart gösterdi.

Art arda rakip kale önüne gelen Madrid, 67. dakikada hakemin tekrardan VAR'a başvurduğu bir pozisyonda Vinicius Junior'un golüyle skora eşitliği getirdi. (2-2)

Karşılaşmanın geri kalan kısmında sürekli rakip kale önünde tehlikeli olan Real Madrid, aradığı galibiyet golünü 90+9. dakikada Dani Carvajal ile buldu.

Puanının 51'e çıkaran Real Madrid, bir maç eksiği olmasına rağmen aynı puandaki Girona'nın (49 puan) önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Girona bu akşam sahasında oynadığı maçta Sevilla'yı yenmesi halinde lider olacak.

Almeria ise 7 puanla son sırada bulunuyor.

Arda Güler yedek bekledi

Bu arada teknik direktör Ancelotti, kadroda olan ve bu maçta oynayacağı tahmin edilen Arda Güler'e fırsat vermedi.

İkinci yarı saha kenarında ısınan Arda, oyuna dahil olmayınca, yedek kulübesine üzgün bir şekilde döndü.

Real Madrid'e transfer olduğundan sonra, sezon öncesi hazırlık döneminde sakatlanan ve sağ dizinden ameliyat olan Arda, iyileştikten sonra da iki küçük sakatlık yaşadı.

Eflatun beyazlı formayla sadece Kral Kupası son 32 turunda 3. lig takımlarından Arandina'ya karşı oynanan maçta ilk 11'de çıkan ve 60 dakika oynayan Arda, İspanyol liginde henüz oynamadı.

Getafe'de Enes Ünal ilk 11'de çıktı

Diğer yandan sağ dizinden geçirdiği sakatlık sonrasında 7 ay kadar sahalardan uzak kalan Enes Ünal, Getafe'de ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.

Deplasmanda Osasuna ile karşılaşan Getafe sahasında 3-2 yenik ayrılırken, Enes maç boyunca oyunda kaldı.

Enes, sağ diz çapraz bağlarından ameliyat olduktan sonra iyileşmek ve oynamaya hazır olmak için 7 ay beklemiş, ilk olarak da 2 Ocak'ta Rayo Vallecano maçının ikinci yarısında yedeklerden girmişti.

Ligde son üç haftadır kazanamayan Getafe, bir maç eksikle 26 puanla 10. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA
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