Bazen şans da lazım! Ancelotti'den olay Arda Güler kararı - Son Dakika
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Bazen şans da lazım! Ancelotti'den olay Arda Güler kararı

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Real Madrid'in teknik direktörü Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler'i son lig maçında 55. dakikada oyundan almıştı. İtalyan antrenörün, Arda'yı bir sonraki maçta yedek kulübesine çekeceği öğrenildi.

24.09.2024 16:36
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İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen yıldız futbolcumuz Arda Güler hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

YEDEĞE ÇEKİLECEK

AS'ta yer alan habere göre Ancelotti, Espanyol maçında ilk 11'de başlatarak sağ açıkta görev verdiği Arda Güler'in yerine Rodrygo'yu çekecek. Yeniden ilk 11'e dönecek olan Vinicius Jr. da sol açıkta olacak. İtalyan hocanın ileri uçta ise Mbappe ya da Endrick'e şans vermesi bekleniyor.

SKOR ÜRETEMEDİ

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 7 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 247 dakika süre bulan 19 yaşındaki futbolcu gol ya da asist katkısı veremedi.

Bazen şans da lazım! Ancelotti\'den olay Arda Güler kararı

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Son Dakika Spor Bazen şans da lazım! Ancelotti'den olay Arda Güler kararı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bazen şans da lazım! Ancelotti'den olay Arda Güler kararı - Son Dakika
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