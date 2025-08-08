Real Madrid, Gonzalo Garcia'nın Sözleşmesini Uzattı

İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid, 21 yaşındaki İspanyol santraforu Gonzalo Garcia'nın sözleşmesini Haziran 2030'a kadar uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Real Madrid ve Gonzalo Garcia, oyuncumuzun sözleşmesini önümüzdeki 5 yıl boyunca kulüpte kalmasını sağlayacak şekilde 30 Haziran 2030'a kadar uzatma konusunda anlaştı." denildi.
İspanyol futbolcu, ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda attığı 4 gol ile turnuvanın gol kralı olmuştu.
