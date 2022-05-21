Real Madrid'i yenen Anadolu Efes arka arkaya 2. kez Euroleague şampiyonu oldu

Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonunun şampiyonu, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan final maçında Real Madrid'i 58-57 yenen Anadolu Efes oldu.

MICIC, ANADOLU EFES'İ OYUNDA TUTTU

Real Madrid özellikle pivotu Walter Tavares'in etkili oyunuyla maça ağırlığını koydu. Maçın ilk çeyreği, Real Madrid'in 15-14 üstünlüğüyle tamamlandı. Tavares'in sadece ilk çeyrekteki istatistikleri 12 sayı ve 7 ribaunddu. Anadolu Efes, ikinci çeyrekte Real Madrid'e, Final Four'da Olympiakos ile oynanan yarı final maçında son saniye üçlüğüyle finali getiren Vasilije Micic ile direnmeye çalıştı. Real Madrid ilk yarıyı 34-29 önde tamamladı. İlk yarıda en skorer oyuncular Anadolu Efes'te 13 sayıyla Micic 13, Real Madrid'de ise 12 sayıyla Tavares'ti.

SON ÇEYREK NEFES KESTİ

Üçüncü periyotta ise Anadolu Efes maça yeniden ortak oldu. Real Madrid son çeyreğe 42-40 önde girerken; Micic'in 17, Tavares'in 13 sayısı vardı. Periyodun sonuna doğru ise James Anderson ve Vincent Poirier sportmenlik dışı faul aldı. Anadolu Efes dördüncü periyoda Micic'in üçlüğüyle başlayarak öne geçti ve Alman pilotu Pleiss'tan da skor katkısı almaya başladı. Karşılaşmanın son dakikaları büyük bir heyecana sahne oldu. Anadolu Efes final maçını 58-57 kazanarak üst üste ikinci kez Euroleague şampiyonu oldu.