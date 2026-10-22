Real Madrid'in iletişimini 'Nazi propagandasına' benzeten Tebas TAD'a şikayet edildi - Son Dakika
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Real Madrid'in iletişimini 'Nazi propagandasına' benzeten Tebas TAD'a şikayet edildi

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Spor Bakanlığına bağlı CSD, LaLiga Başkanı Javier Tebas'ı Real Madrid'in iletişim stratejisini 'Nazi propagandasına' benzetmesi nedeniyle TAD'a şikayet etti. CSD, sözlerin sportif onur ve nezaketin ciddi ihlali olabileceğini belirterek disiplin soruşturması için TAD'a başvurdu.

İspanya'da Spor Bakanlığına bağlı Spor Yüksek Konseyi (CSD), Real Madrid'i iletişim kanallarında "Nazi propagandası" yapmakla itham eden, 1. ve 2. futbol liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu LaLiga kurumunun başkanı Javier Tebas'ı Spor Tahkim Mahkemesi'ne (TAD) şikayet etti.

Real Madrid Kulübü ile LaLiga arasında yıllardır devam eden atışma "Nazi propagandası" suçlamasıyla başka bir boyuta taşındı.

LaLiga Başkanı Tebas'ın Real Madrid'in iletişim stratejisini "Nazi propagandasına" benzetmesini, sportif onur ve nezaketin ciddi bir ihlali olabileceğini açıklayan CSD, disiplin soruşturması başlatılması için İspanya'daki spor yargı organı TAD'a başvurduğunu duyurdu.

Söz konusu olay, Tebas'ın 16 Ekim'de, ABD merkezli sosyal paylaşım sitesi X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, Real Madrid yönetimini ve kulübün televizyon kanalını, hakem kararlarını eleştirmekle, şikayetlere odaklanmakla ve kulübü sistem tarafından haksızlığa uğratılmış gibi göstermek için şüpheleri körüklemekle suçlamış ve "Nazi propagandası" yakıştırması yapmasıyla başlamıştı.

Real Madrid Kulübü de bu açıklamalardan dolayı LaLiga başkanının istifasını isteyerek Tebas'ın sözlerinin "ahlaki açıdan iğrenç ve kesinlikle tolerans gösterilemez nitelikte" olduğunu savunmuştu.

Yaptığı benzetmenin, kulübün veya taraftarlarının Nazizm ile ideolojik olarak özdeşleştirilmesine değil, kullanılan tekniklere atıfta bulunduğunu savunan Tebas, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

İspanyol basını, CSD'nin başvurusu sonrasında TAD'ın 2023'ten bu yana 4 seçimdir arka arkaya LaLiga başkanlığını yürüten Tebas'ın görevde kalıp kalmayacağına da karar vereceğini iddia etti.

Tebas ile Real Madrid Kulüp Florentino Perez arasında 2015 yılından bu yana ciddi anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Televizyon yayın haklarıyla ilgili 2015 yılında başlayan çekişme, Real Madrid'in 2021'de Avrupa Süper Ligi projesini ortaya atmasıyla daha da büyümüştü.

Real Madrid, televizyon yayın haklarıyla ilgili, anlaşmazlıktan dolayı Tebas aleyhine bu zamana kadar 50'den fazla dava açtı.

Kaynak: AA
Javier TebasUluslararasıReal MadridDünyaSporSon Dakika

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