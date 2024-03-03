Real Madrid'in Mestalla'da kazanmasını engelleyen hakem kararı tartışma konusu oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Real Madrid'in Mestalla'da kazanmasını engelleyen hakem kararı tartışma konusu oldu

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) Valencia-Real Madrid maçında hakem kararı tartışma konusu oldu. Maçın bitiş düdüğünden bir saniye önce çalan hakem, Real Madrid'in golünü geçersiz saydı. Bu karar sonucunda Real Madrid kritik bir puan kaybı yaşadı ve liderlik mücadelesinde geriye düştü. Kararın ardından Real Madridli futbolcular ve teknik heyet itiraz etse de sonuç değişmedi. Bu olay İspanya'da büyük yankı uyandırdı ve spor basınında skandal olarak nitelendirildi.

03.03.2024 12:11  Güncelleme: 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 27. haftasında oynanan Valencia- Real Madrid maçındaki hakem kararı tartışma konusu oldu.

Mestalla Stadı'nda 2-2'lik beraberlikle biten karşılaşmanın 90+9. dakikasında hakem Jesus Gil Manzano, Real Madrid'in golünden bir saniye önce bitiş düdüğünü çaldı.

Brahim Diaz'ın ceza sahası dışından yaptığı ortada, Manzano top havadayken maçı bitirirken, pozisyonun devamında Jude Bellingham topu kafayla ağlara gönderdi.

Manzano, maçı bitirdiği gerekçesiyle golü geçerli saymazken, yoğun itirazlarından dolayı Bellingham'a kırmızı kart gösterdi.

Real Madridli yedek oyuncular ve teknik heyet de sahaya girerek Manzano'ya itirazlarda bulundu ancak karar değişmedi.

Ancelotti: "Eşi benzeri görülmemiş bir şey"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, "Daha önce böyle bir şey başıma gelmemişti. Söylenecek pek bir şey yok. Eşi benzeri görülmemiş bir şey oldu. Bizim için hayal kırıklığıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Eflatun-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan maç haberinde, "Eşi benzeri görülmemiş bir hakem kararı Real Madrid'in Mestalla'da kazanmasını engelledi" başlığı kullanıldı.

Real Madridli futbolcu Aurelien Tchouameni ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu utanç verici." ifadesini kullandı.

Marca ve AS, "skandal" başlığını attı

Mücadelede yaşanan bu olay, İspanya'daki spor basınında da önemli yer tuttu.

Marca gazetesi, "Mestalla'da skandal" manşetini atarken, "Manzano'nun benzeri görülmemiş bir hata" yaptığı savunuldu.

"Şampiyonluk skandalı" başlığını kullanan AS gazetesi, Girona ve Barcelona ile liderlik mücadelesi veren Real Madrid'in kritik bir puan kaybı yaşadığına vurgu yaptı.

El Mundo Deportivo ise "Lig şampiyonluğunun önü açık. Barça için altın şans" başlığını attı ve Barcelona'nın bugün kazanması durumunda Real Madrid ile arasındaki puan farkını 6'ya indireceğine dikkat çekti.

Kaynak: AA

Carlo Ancelotti, Real Madrid, Valencia, İspanya, La Liga, Futbol, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Real Madrid'in Mestalla'da kazanmasını engelleyen hakem kararı tartışma konusu oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Samsun Emniyet Müdürlüğü, motosiklet kazalarını azaltmak için eğitim semineri düzenledi
    13:48 Samsun Emniyet Müdürlüğü, motosiklet kazalarını azaltmak için eğitim semineri düzenledi

    Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz Projesi' kapsamında, motosiklet kazalarını azaltmak ve motosikletlerin de yol hakkının olduğu bilincini artırmak amacıyla 'Güvenli Sürüş Teknikleri' konulu eğitim semineri düzenlendi. Ayrıca, 40 bin adet bilgilendirici el broşürü dağıtılarak, 800 adet buff hediye edildi ve 500 bin vatandaşa doğrudan ve dolaylı olarak ulaşıldı.

  • Afyonkarahisar'da Küçükler ve Minikler Masa Tenisi müsabakaları tamamlandı
    13:37 Afyonkarahisar'da Küçükler ve Minikler Masa Tenisi müsabakaları tamamlandı

    Afyonkarahisar'da düzenlenen Küçükler ve Minikler Takım Masa Tenisi müsabakaları Çiğiltepe Spor Salonu'nda tamamlandı. Dereceye giren sporculara ödülleri Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi. Erşen, müsabakalara yoğun bir katılım olduğunu belirterek, dereceye giren sporcuları ve emeği geçen antrenörleri ve kulüpleri tebrik etti.

  • Aşkale'nin düşman işgalinden kurtuluşu coşkuyla kutlandı
    13:35 Aşkale'nin düşman işgalinden kurtuluşu coşkuyla kutlandı

    Erzurum'un Aşkale ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, Atatürk anıtına çelenk sunma töreni ile başladı. Tiyatro gösterisi, konuşmalar, şiirler, mehteran ve Erzurum Bar ekiplerinin gösterileriyle coşku zirveye taşındı. Ayrıca, Şehitlik Anıtı'nda saygı duruşu ve dualar yapıldı. Günün sonunda ise dostluk müsabakası düzenlendi.

  • Gençlik ve Spor Bakanı Edirne'yi spor noktasında yukarılara taşıyacak
    12:57 Gençlik ve Spor Bakanı Edirne'yi spor noktasında yukarılara taşıyacak

    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne'yi spor alanında daha da ileriye taşıyacaklarını belirtti. Bakan Bak, kentteki amatör spor kulüplerine destek vermeye devam edeceklerini ve dezavantajlı çocukları spora yönlendirmek için yeni spor alanları inşa ettiklerini söyledi. Ayrıca, Edirnespor'un sorunlarını çözmek için destek verdiklerini ve eski stadyumu yenileyerek şehre bir meydan kazandıracaklarını açıkladı. Bakan Bak, Edirne'yi Balkanlar'ın spor merkezi haline getirmek için büyük çaba harcadıklarını ve tesis eksikliklerini tamamlayarak her türlü desteği sağlayacaklarını ifade etti.

  • Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Sporcularla Bir Araya Geldi
    12:52 Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Sporcularla Bir Araya Geldi

    Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Akdeniz Belediye Spor Kulübü'nün farklı dallarda mücadele eden sporcuları, sporcu gençlerin velileri ve antrenörler ile bir araya geldi.

  • Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, Kadın ve Spor Sergisi'ne Katıldı
    12:37 Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, Kadın ve Spor Sergisi'ne Katıldı

    Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü ve futbolcuları, Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği tarafından düzenlenen 'Kadın ve Spor' konulu sergiye katıldı. Sergide, ALG Spor Kulübü'nün kadın futbolunda Gaziantep ve Türkiye'de elde ettiği başarılar takdir topladı. Başkan Ali Gözcü'ye plaket takdim edildi. ALG Spor Kulübü, kadın futboluna ve spora katkı sağlamaya devam edeceğini belirtti.

  • SunExpress, Uluslararası Runtalya Maratonu'nda bağış topladı
    12:31 SunExpress, Uluslararası Runtalya Maratonu'nda bağış topladı

    SunExpress, Türkiye'nin önde gelen sivil toplum kuruluşları yararına bağış toplamak amacıyla Uluslararası Runtalya Maratonu'na katıldı. Şirketin yaklaşık 200 çalışanı maratona katılarak Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) için bağış topladı. Elde edilen gelirler, projelerin desteklenmesi amacıyla kullanılacak.

  • Türkiye Spor Devrimi Yaşıyor
    12:29 Türkiye Spor Devrimi Yaşıyor

    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin dört bir yanında spor tesisleri yaparak Türkiye spor devrimini yaşadıklarını ve spora verdikleri katkılardan dolayı amatör spor kulüplerine teşekkür ettiğini belirtti. Bakan Bak, Edirne'ye yapılan spor yatırımlarını ve Kırkpınar'ın projesini hayata geçireceklerini söyledi.

  • İşitme engelli 16 yaşındaki Muhammet Taha Baskın'ın hedefi olimpiyatlar
    12:29 İşitme engelli 16 yaşındaki Muhammet Taha Baskın'ın hedefi olimpiyatlar

    Konya'da yaşayan doğuştan işitme engelli 16 yaşındaki Muhammet Taha Baskın, İşitme Engelliler Büyükler Kata Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Muhammet Taha'nın hedefi ise olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil ederek altın madalya kazanmak.

  • Beşiktaş-Galatasaray Derbisinin VAR Hakemi Koray Gençerler
    12:22 Beşiktaş-Galatasaray Derbisinin VAR Hakemi Koray Gençerler

    Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Koray Gençerler oldu. Derbide Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek ve mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak. Koray Gençerler ise VAR koltuğunda olacak.

  • Bursaspor, Adıyaman FK maçı hazırlıklarına hız kesmeden başladı
    12:22 Bursaspor, Adıyaman FK maçı hazırlıklarına hız kesmeden başladı

    Bucaspor 1928'e dünkü maçta 2-0 mağlup olan Bursaspor, çarşamba günü oynayacağı Adıyaman FK maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, taktik çalışmalar yaparak hazırlıklarını sürdürdü.

  • Sivasspor, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı
    12:19 Sivasspor, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı

    Sivasspor, Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalarak Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Bu sezon ilk kez 6 maç üst üste kaybetmeyen Sivasspor, 3 galibiyet, 3 beraberlikle 12 puan elde etti.


13:15 Metin Külünk: Geri Kabul Anlaşması iptal edilmeli, Türkiye Avrupa’nın göçmen parkı değildir Metin Külünk: Geri Kabul Anlaşması iptal edilmeli, Türkiye Avrupa'nın göçmen parkı değildir
11:55 Hamas: İsrail taleplerimizi kabul ederse 6 haftalık ateşkes 24 ila 48 saat içinde başlar Hamas: İsrail taleplerimizi kabul ederse 6 haftalık ateşkes 24 ila 48 saat içinde başlar
11:05 Türkiye pazarında da yer alıyordu Ev eşyaları satan Christmas Tree Shops iflas bayrağını çekti Türkiye pazarında da yer alıyordu! Ev eşyaları satan Christmas Tree Shops iflas bayrağını çekti
10:31 Torundan dedeyi öldüren plan Sevgilisiyle 1 milyonluk altını çaldılar Torundan dedeyi öldüren plan! Sevgilisiyle 1 milyonluk altını çaldılar
10:13 Seçim yaklaşırken kulisler hareketlendi AK Partililer 8 şehrin kazanılacağına kesin gözüyle bakıyor Seçim yaklaşırken kulisler hareketlendi! AK Partililer 8 şehrin kazanılacağına kesin gözüyle bakıyor
12:41 Ramazan öncesi kafalar karıştı İstanbul’da kırmızı et fiyatlarında 3 ayrı tarife uygulanıyor Ramazan öncesi kafalar karıştı! İstanbul'da kırmızı et fiyatlarında 3 ayrı tarife uygulanıyor
11:58 Hatay’la ilgili korkutan uyarı: Kesinlikle 7’den büyük deprem olur Hatay'la ilgili korkutan uyarı: Kesinlikle 7'den büyük deprem olur
11:51 İETT otobüsünde “fazla yolcu aldın“ tartışması İETT otobüsünde "fazla yolcu aldın" tartışması
11:26 İnternetten 20 bin liralık tablet siparişi verdi, kargo paketinden taş çıktı İnternetten 20 bin liralık tablet siparişi verdi, kargo paketinden taş çıktı
10:36 Seçimde gözler Şanlıurfa’da olacak AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve DEM Parti arasında kıyasıya bir yarış yaşanacak Seçimde gözler Şanlıurfa'da olacak! AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve DEM Parti arasında kıyasıya bir yarış yaşanacak
10:33 Yerel seçimde yarışacak adayların listeleri kesinleşti Yerel seçimde yarışacak adayların listeleri kesinleşti
09:50 Bakan Şimşek konutun kolay alınacağı zamanı duyurdu Bakan Şimşek konutun kolay alınacağı zamanı duyurdu
09:27 Fatih Erbakan: 1 Nisan’da ahlaklı belediyeciliği başlatacağız Fatih Erbakan: 1 Nisan'da ahlaklı belediyeciliği başlatacağız
09:03 Yüzlercesi kıyıya vurdu Turizm ve balıkçılığı vurabilir Yüzlercesi kıyıya vurdu! Turizm ve balıkçılığı vurabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2024 13:53:51. #1.12#
SON DAKİKA: Real Madrid'in Mestalla'da kazanmasını engelleyen hakem kararı tartışma konusu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement