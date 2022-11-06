Cimbom, Türkiye'ye yıldız yağdırmaya devam edecek! Real Madrid'den ayrılacak Hazard ile görüşmeler başladı

Süper Lig böyle yıldızı çok az gördü! G.Saray, Icardi transferini bile gölgede bırakabilir

Yaşadığı uzun süreli sakatlıklardan dolayı Real Madrid'de bir türlü beklenilen patlamayı yapamayan Eden Hazard, dünya devinden ayrılmaya hazırlanıyor. Belçikalı yıldızın yeni adresi ile ilgili ise bomba bir iddia ortaya atıldı.

İSTEKSİZ DAVRANIYOR

Marca'da yer alan habere göre, Real Madrid 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Eden Hazard ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Ancelotti'nin de planlarında yer almayan futbolcunun kulüpten ayrılmak için isteksiz davrandığı belirtildi.

DÜNYA KUPASI FIRSAT OLACAK

Belçika Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda göstereceği performanstan sonra gelecek tekliflerin, Eden Hazard'ın isteksiz tavrını değiştirmede etkili olabileceği ifade edildi.

GALATASARAY İHTİMALİ DE VAR

Eden Hazard'ın alternatifleri arasında Süper Lig'in de olabileceği aktarıldı. Belçikalı yıldızın adının daha önce de Galatasaray ile anıldığı hatırlatılırken, son kararı futbolcunun kendisinin vereceği belirtildi.