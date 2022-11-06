Yaşadığı uzun süreli sakatlıklardan dolayı Real Madrid'de bir türlü beklenilen patlamayı yapamayan Eden Hazard, dünya devinden ayrılmaya hazırlanıyor. Belçikalı yıldızın yeni adresi ile ilgili ise bomba bir iddia ortaya atıldı.
Marca'da yer alan habere göre, Real Madrid 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Eden Hazard ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Ancelotti'nin de planlarında yer almayan futbolcunun kulüpten ayrılmak için isteksiz davrandığı belirtildi.
Belçika Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda göstereceği performanstan sonra gelecek tekliflerin, Eden Hazard'ın isteksiz tavrını değiştirmede etkili olabileceği ifade edildi.
Eden Hazard'ın alternatifleri arasında Süper Lig'in de olabileceği aktarıldı. Belçikalı yıldızın adının daha önce de Galatasaray ile anıldığı hatırlatılırken, son kararı futbolcunun kendisinin vereceği belirtildi.
Son Dakika › Spor › Cimbom, Türkiye'ye yıldız yağdırmaya devam edecek! Real Madrid'den ayrılacak Hazard ile görüşmeler başladı - Son Dakika