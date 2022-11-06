Cimbom, Türkiye'ye yıldız yağdırmaya devam edecek! Real Madrid'den ayrılacak Hazard ile görüşmeler başladı - Son Dakika
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Cimbom, Türkiye'ye yıldız yağdırmaya devam edecek! Real Madrid'den ayrılacak Hazard ile görüşmeler başladı

06.11.2022 18:12

Real Madrid'e imza attığı günden bu yana performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Belçikalı yıldız futbolcu Eden Hazard'ın bir sonraki durağının ise Galatasaray olabileceği belirtiliyor.

Yaşadığı uzun süreli sakatlıklardan dolayı Real Madrid'de bir türlü beklenilen patlamayı yapamayan Eden Hazard, dünya devinden ayrılmaya hazırlanıyor. Belçikalı yıldızın yeni adresi ile ilgili ise bomba bir iddia ortaya atıldı.

İSTEKSİZ DAVRANIYOR

Marca'da yer alan habere göre, Real Madrid 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Eden Hazard ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Ancelotti'nin de planlarında yer almayan futbolcunun kulüpten ayrılmak için isteksiz davrandığı belirtildi.

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DÜNYA KUPASI FIRSAT OLACAK

Belçika Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda göstereceği performanstan sonra gelecek tekliflerin, Eden Hazard'ın isteksiz tavrını değiştirmede etkili olabileceği ifade edildi.

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GALATASARAY İHTİMALİ DE VAR

Eden Hazard'ın alternatifleri arasında Süper Lig'in de olabileceği aktarıldı. Belçikalı yıldızın adının daha önce de Galatasaray ile anıldığı hatırlatılırken, son kararı futbolcunun kendisinin vereceği belirtildi.

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Galatasaray, Eden Hazard, Real Madrid, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cimbom, Türkiye'ye yıldız yağdırmaya devam edecek! Real Madrid'den ayrılacak Hazard ile görüşmeler başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cimbom, Türkiye'ye yıldız yağdırmaya devam edecek! Real Madrid'den ayrılacak Hazard ile görüşmeler başladı - Son Dakika
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