Real Madrid\'in yıldızı haftalarca sahalardan uzak kalacak

Spor

"Benim Maraş\'ta ne işim var?"

Katliamda her bir detay kan donduran cinsten! Tüm ailesini öldürmeyi kafasına koymuş

2 bin 250 yıl sonra bile kendiliğinden akıp gidiyor

İspanyol devi Real Madrid'in Leganes ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Vinicius Junior'dan İspanyol devine kötü haber geldi.

Real Madrid'de daha önce Rodrygo'nun 2 hafta, Vinicius'un 3 hafta, Lucas Vazquez'in 1 hafta, David Alaba'nın 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı, Eder Militao ve Daniel Carvajal'in sezonu kapattığı, Aurelien Tchouameni'nin ise dönüş tarihinin belirsiz olduğu bildirilmişti.

20 GOLE DİREKT KATKI SAĞLADI

24 yaşındaki futbolcu, bu sezon 18 maçta 12 gol attı ve 8 asist yaptı. Real Madrid'de daha önce Rodrygo, Lucas Vazquez, David Alaba, Eder Militao ve Daniel Carvajal'ın sakatlandığı, Aurelien Tchouameni'nin ise dönüş tarihinin belirsiz olduğu bildirilmişti.