Real Madrid, Kylian Mbappe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Spor

Real Madrid, Kylian Mbappe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Real Madrid, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona eren Fransız yıldız Kylian Mbappe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Mbappe, yeni sezonda 9 numaralı formayı giyecek ve taraftarlarıyla buluşacak.

16.07.2024 13:47
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İspanyol temsilcisi Real Madrid, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sonra eren Fransız yıldız Kylian Mbappe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Real Madrid, Mbappe transferinde mutlu sona ulaştı. Başkan Florentino Perez'in de yer aldığı törenle Kylian Mbappe, kendisini 5 yıllığına eflatun-beyazlılara bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni sezonda 9 numaralı formayı giyecek olan Fransız yıldız, müze turunun ardından Santiago Bernabeu'da kendisini görmeye gelen taraftarları selamlayacak.

Paris Saint-Germain ile toplamda 308 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 256 gol, 108 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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