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Real Madrid, Arda Güler'in ilk maçında Las Palmas'ı mağlup etti - Son Dakika
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Real Madrid, Arda Güler'in ilk maçında Las Palmas'ı mağlup etti

Real Madrid, Arda Güler'in ilk kez forma giydiği maçta Las Palmas'ı 2-1 mağlup ederek, ligin yeni lideri oldu. Madrid ekibine galibiyeti getiren golleri Vinicius Junior ve Tchouameni kaydetti. Arda Güler ise 81. dakikada oyuna dahil oldu.

Real Madrid, Arda Güler\'in ilk maçında Las Palmas\'ı mağlup etti
27.01.2024 - 20:28,
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İspanya LaLiga'nın 22'nci haftasında Real Madrid deplasmanda Las Palmas'ı 2-1 mağlup ederken, milli futbolcu Arda Güler ligde ilk kez forma şansı buldu.

İspanya LaLiga'nın 22'nci haftasında Real Madrid deplasmanda Las Palmas'ın konuğu oldu. Milli futbolcu Arda Güler'in ligde ilk kez forma giydiği karşılaşmada Real Madrid rakibini 2-1 mağlup ederek, ligin yeni lideri oldu. Madrid ekibine galibiyeti getiren golleri 65'inci dakikada Vinicius Junior ve 84'üncü dakikada Tchouameni kaydetti. Las Palmas'ın karşılaşmadaki tek golü ise 53'üncü dakikada Munoz'dan geldi.

ARDA LİGDE İLK KEZ FORMA GİYDİ

Sezon başında İspanyol devine transfer olan ve bir süre sakatlıklarla mücadele eden Arda Güler, LaLiga'da ilk kez forma şansı buldu. Daha önce Kral Kupası Son 32 Turu'nda Arandina ile deplasmanda oynanan karşılaşmada ilk 11'de görev yapan milli futbolcu, Las Palmas karşılaşmasının 81'inci dakikasında Rodrygo'nun yerine oyuna dahil oldu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Real Madrid, Arda Güler'in ilk maçında Las Palmas'ı mağlup etti - Son Dakika
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