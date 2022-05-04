Real Madrid-Manchester City maçının spiker ve yorumcusu futbolseverler tarafından beğenilmedi - Son Dakika

Putin ile görüşen devlet başkanı ordusuna talimat verdi! Bir ülke daha savaşa hazırlanıyor

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un ardından 2. finalist bu gece belli oluyor. İngiltere'deki maçı 4-3 kazanan Manchester City, rövanşta Santiago Bernabeu'da oynanacak Real Madrid'in konuğu olacak. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu EXXEN ve TV 8.5'tan şifresiz yayınlanacak maç öncesi futbolseverlerden Ilıcalı'ya spiker ve yorumcu tepkisi geldi.

FUTBOLSEVERLER İSYAN ETTİ

Dev maçın spiker koltuğunda Ertem Şener otururken, Ömer Üründül ise yorumlarıyla mücadeleyi değerlendirecek. Sosyal medyada ikilinin anlattıkları maçlarda karşılaşmanın önüne geçtiklerini belirten futbolseverler, Acun Ilıcalı'ya bu seçimden ötürü tepki gösterdi.