Real Madrid-Manchester City maçının spiker ve yorumcusu futbolseverler tarafından beğenilmedi - Son Dakika
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Real Madrid-Manchester City maçının spiker ve yorumcusu futbolseverler tarafından beğenilmedi

04.05.2022 19:25

Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında Real Madrid ve Manchester City karşı karşıya geliyor. Maçın spiker koltuğunda Ertem Şener otururken, Ömer Üründül ise yorumculuk yapacak. Futbolseverler ikilinin isminin açıklanması sonrasında, sosyal medyadan hoşnutsuzluklarını dile getirdi. İki ismin maçın önüne geçtiğini öne sürerek, yayın hakkını elinde bulunduran Acun Ilıcalı'ya bu tercihten dolayı tepki gösterdi.

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un ardından 2. finalist bu gece belli oluyor. İngiltere'deki maçı 4-3 kazanan Manchester City, rövanşta Santiago Bernabeu'da oynanacak Real Madrid'in konuğu olacak. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu EXXEN ve TV 8.5'tan şifresiz yayınlanacak maç öncesi futbolseverlerden Ilıcalı'ya spiker ve yorumcu tepkisi geldi.

FUTBOLSEVERLER İSYAN ETTİ

Dev maçın spiker koltuğunda Ertem Şener otururken, Ömer Üründül ise yorumlarıyla mücadeleyi değerlendirecek. Sosyal medyada ikilinin anlattıkları maçlarda karşılaşmanın önüne geçtiklerini belirten futbolseverler, Acun Ilıcalı'ya bu seçimden ötürü tepki gösterdi.

Dev maçın spikeri ve yorumcusu belli oldu! Futbolseverler, Acun Ilıcalı'ya isyan etti
Dev maçın spikeri ve yorumcusu belli oldu! Futbolseverler, Acun Ilıcalı'ya isyan etti
Dev maçın spikeri ve yorumcusu belli oldu! Futbolseverler, Acun Ilıcalı'ya isyan etti
Dev maçın spikeri ve yorumcusu belli oldu! Futbolseverler, Acun Ilıcalı'ya isyan etti
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Şampiyonlar Ligi, Acun Ilıcalı, Real Madrid, Manchester, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Real Madrid-Manchester City maçının spiker ve yorumcusu futbolseverler tarafından beğenilmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Real Madrid-Manchester City maçının spiker ve yorumcusu futbolseverler tarafından beğenilmedi - Son Dakika
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