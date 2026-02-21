Real Madrid, Osasuna\'ya 90+1\'de boyun eğdi

İspanya La Liga'nın 25. haftasında Osasuna ile Real Madrid karşı karşıya geldi. El Sadar'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Osasuna, 2-1'lik skorla kazandı.

OSASUNA REAL MADRID'İ 90+1'DE DEVİRDİ

Osasuna'ya galibiyeti getiren golleri 38. dakikada penaltıdan Ante Budimir ve 90+1'de Raul Garcia kaydetti. Real Madrid'in tek golü 73. dakikada Vinicius Junior'dan geldi.

ARDA GÜLER 11'DE BAŞLADI

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, maça ilk 11'de başladı ve 82. dakikada yerini Dani Ceballos'a bıraktı.

LİDERLİK TEHLİKEYE GİRDİ

Geride bıraktığımız hafta lider olan Real Madrid, 60 puanda kaldı ve Barcelona'nın oynayacağı maç öncesi liderliğini tehlikeye soktu. Osasuna ise bu galibiyetle birlikte puanını 33'e yükseltti. Ligin bir sonraki maç haftasında Real Madrid, Getafe'yi konuk edecek. Osasuna, Valencia deplasmanına gidecek.