Real Madrid, Osasuna\'ya 90+1\'de boyun eğdi

İspanya La Liga'nın 25. haftasında Osasuna ile Real Madrid karşı karşıya geldi. El Sadar'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Osasuna, 2-1'lik skorla kazandı.
Osasuna'ya galibiyeti getiren golleri 38. dakikada penaltıdan Ante Budimir ve 90+1'de Raul Garcia kaydetti. Real Madrid'in tek golü 73. dakikada Vinicius Junior'dan geldi.
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, maça ilk 11'de başladı ve 82. dakikada yerini Dani Ceballos'a bıraktı.
Geride bıraktığımız hafta lider olan Real Madrid, 60 puanda kaldı ve Barcelona'nın oynayacağı maç öncesi liderliğini tehlikeye soktu. Osasuna ise bu galibiyetle birlikte puanını 33'e yükseltti. Ligin bir sonraki maç haftasında Real Madrid, Getafe'yi konuk edecek. Osasuna, Valencia deplasmanına gidecek.
