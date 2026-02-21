Real Madrid, Osasuna'ya 90+1'de boyun eğdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Real Madrid, Osasuna'ya 90+1'de boyun eğdi

Real Madrid, Osasuna\'ya 90+1\'de boyun eğdi
21.02.2026 22:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

La Liga 25. hafta maçında Real Madrid, Osasuna deplasmanında 90+1'de yediği golle 2-1 mağlup oldu.

İspanya La Liga'nın 25. haftasında Osasuna ile Real Madrid karşı karşıya geldi. El Sadar'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Osasuna, 2-1'lik skorla kazandı.

OSASUNA REAL MADRID'İ 90+1'DE DEVİRDİ

Osasuna'ya galibiyeti getiren golleri 38. dakikada penaltıdan Ante Budimir ve 90+1'de Raul Garcia kaydetti. Real Madrid'in tek golü 73. dakikada Vinicius Junior'dan geldi.

ARDA GÜLER 11'DE BAŞLADI

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, maça ilk 11'de başladı ve 82. dakikada yerini Dani Ceballos'a bıraktı.

LİDERLİK TEHLİKEYE GİRDİ

Geride bıraktığımız hafta lider olan Real Madrid, 60 puanda kaldı ve Barcelona'nın oynayacağı maç öncesi liderliğini tehlikeye soktu. Osasuna ise bu galibiyetle birlikte puanını 33'e yükseltti. Ligin bir sonraki maç haftasında Real Madrid, Getafe'yi konuk edecek. Osasuna, Valencia deplasmanına gidecek.

Real Madrid, Arda Güler, La Liga, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Real Madrid, Osasuna'ya 90+1'de boyun eğdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş an meselesi ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti Savaş an meselesi! ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti
Açıklamalar ardı ardına geldi 3 ülkeden vatandaşlarına “acil İran“ çağrısı Açıklamalar ardı ardına geldi! 3 ülkeden vatandaşlarına "acil İran" çağrısı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı Metrelerce savruldu, durumu ağır Otomobil ile motosiklet çarpıştı! Metrelerce savruldu, durumu ağır
Dünyaca ünlü dizinin galasında Beşiktaş sürprizi Dünyaca ünlü dizinin galasında Beşiktaş sürprizi
Husumetlilerin tartışması kanlı bitti Husumetlilerin tartışması kanlı bitti
Havalimanında köpeğini gişeye bağlayıp terk eden kadın gözaltına alındı Havalimanında köpeğini gişeye bağlayıp terk eden kadın gözaltına alındı

22:09
“ABD uçakları, İran’a saldırı için Ürdün’e konuşlandı“ iddiası
"ABD uçakları, İran'a saldırı için Ürdün'e konuşlandı" iddiası
22:05
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler
21:57
Galatasaray, Avrupa dönüşü ligde Konyaspor’a kaybetti
Galatasaray, Avrupa dönüşü ligde Konyaspor'a kaybetti
21:00
Direksiyonda bir vali Vatandaşlarla sohbet etti, o anlar kameralara yansıdı
Direksiyonda bir vali! Vatandaşlarla sohbet etti, o anlar kameralara yansıdı
20:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere peş peşe müjdeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler
19:53
Aleyna Tilki’nin annesi, 3 günde paraya doydu
Aleyna Tilki'nin annesi, 3 günde paraya doydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 23:20:45. #.0.5#
SON DAKİKA: Real Madrid, Osasuna'ya 90+1'de boyun eğdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.