UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Real Madrid, ilk maçta 1-0 yendiği RB Leipzig ile 1-1 berabere kalarak adına çeyrek finale yazdırdı.
İspanyol ekibi Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Alman temsilcisi RB Leipzig'i konuk etti. İlk yarıda gol sesi çıkmazken, 65. dakikada Bellingham'ın golüyle İspanyol ekibi 1-0 öne geçti. 68. dakikada Leipzig, Orban'ın golüyle eşitliği yakalasa da kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi ve Real Madrid çeyrek finale yükseldi.
Öte yandan Real Madrid'de oynayan milli oyuncu Arda Güler, yedek kulübesinde başladığı mücadelede forma şansı bulamadı. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Real Madrid, RB Leipzig'i berabere bırakarak çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Manchester City, ilk maçta 3-1 yendiği Kopenhag'ı aynı skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Ev sahibi ekip, hızlı bir başlangıç yaparak 5. dakikada öne geçti ve ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı. İkinci yarıda ise gol sesi çıkmayınca Manchester City, çeyrek finale adını yazdırdı.
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Porto'ya 90-80 yenildi. Porto şehrindeki Dragao Arena'da oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 23-15 önde tamamlayan ev sahibi takım, soyunma odasına 42-32 üstünlükle girdi. Bahçeşehir Koleji, üçüncü çeyrekte üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetlerle farkı indirmeye çalışsa da final periyoduna Porto'nun 62-57 üstünlüğüyle geçildi. Son çeyrekte skor üstünlüğünü koruyan Portekiz temsilcisi, mücadeleyi 90-80 kazandı. Karşılaşmanın rövanşı, 13 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.
Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadelenin muhtemel 11'lerini sizin için derledik.
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