Real Madrid, Real Valladolid'i 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı - Son Dakika
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Real Madrid, Real Valladolid'i 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı

Real Madrid, Real Valladolid\'i 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı

Milli futbolcu Arda Güler'in 11'de başladığı maçta Real Madrid, Real Valladolid'i 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Arda Güler, takımı adına 5 şut atan ve yüzde 86 pas isabetiyle oynadı.

25.08.2024 20:21
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Milli futbolcu Arda Güler'in 11'de başladığı maçta Real Madrid, Real Valladolid'i 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

İspanya LaLiga'nın 2. haftasında Real Madrid, sahasında Real Valladolid ile karşılaştı. Seremoni öncesi Atalanta karşısında elde edilen UEFA Süper Kupa sahaya getirildi. Luka Modric ve Daniel Carvajal, kupayı havaya kaldırarak taraftarları selamlarken, eflatun-beyazlı taraftarlar da alkışlarla karşılık verdi.

Teknik Direktör Carlo Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler'i 11'de sahaya sürdü. Arda, hücumda Rodrygo-Mbappe-Vinicius üçlüsünün arkasında görev aldı. İlk yarısı golsüz tamamlanan müsabakanın 50. dakikasında ev sahibi 1-0 öne geçti. Ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşta Valverde doğrudan kaleye vururken top filelerle buluştu. Golün ardından oyun üstünlüğünü tamamen eline alan eflatun-beyazlılarda Arda Güler de girdiği pozisyonlardan yararlanamadı.

Takımı adına 5 şut atan, yüzde 86 pas isabetiyle oynayan Arda, 69. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı. Konuk ekipte kaleci Karl Hein, başarılı kurtarışlara imza atarken, 88. dakikada 2. gole engel olamadı. Savunmadan pas yaparak çıkan ev sahibinde Militao'nun uzun pasını kontrol ederek ceza sahasına giren Brahim Diaz kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta topu ağlara gönderdi. 86. dakikada Kylian Mbappe'nin yerine oyuna giren Endrick 90+6. dakikada skoru belirleyen golü attı. Hızlı gelişen atakta şık bir vuruşla topu ağlara gönderen Brezilyalı futbolcu, takımının sahadan 3-0 galip ayrılmasını sağladı.

Sezona Mallorca beraberliği ile başlayan Real Madrid, ilk galibiyetini Valladolid karşısında aldı. Madrid ekibi 3. haftada 29 Ağustos Perşembe günü Las Palmas ile deplasmanda karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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