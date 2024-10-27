Real Madrid Taraftarından Irkçı Tezahürat - Son Dakika
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Spor

Real Madrid Taraftarından Irkçı Tezahürat

El Clasico'da Lamine Yamal'a yapılan ırkçı tezahürata LaLiga ve Real Madrid'den kınama geldi.

27.10.2024 17:16
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İspanya futbolunda son dönemlerde büyük bir hassasiyet yaratan ırkçı tezahürat ve hakarete bu kez Real Madrid taraftarı neden oldu.

El Clasico olarak adlandırılan Real Madrid- Barcelona maçında Katalan ekibinin 3. golünü atan İspanyol futbolcu Lamine Yamal'a yönelik Real Madrid tribünlerinden gelen ırkçı söylemlere karşı LaLiga kurumu suç duyurunda bulunacağını açıkladı.

LaLiga, "Irkçı söylemlere tahammül gösterilemez." derken Real Madrid Kulübü de söz konusu ırkçı söylemleri kınayarak, sorumluların kimliklerinin tespit edilmesi için iç soruşturma başlattığını duyurdu.

Real Madrid Kulübünden yapılan açıklamada, "Real Madrid, futbol ve sporda ırkçılık, yabancı düşmanlığı veya şiddet içeren her türlü davranışı şiddetle kınıyor ve birkaç taraftarın dün gece stadyumun bir köşesinde söylediği hakaretlerden derin üzüntü duyuyor." ifadeleri kullanıldı.

Faslı bir baba ile Ekvator Ginesi bir annenin çocuğu olan 17 yaşındaki İspanyol futbolcu Lamine Yamal, takımının 3. golünü attıktan sonra kutlamasında ve korner atışlarında stadyumdaki bir grup tarafından ırkçı hakaretlere maruz kalmıştı.

İspanya futbolunda son dönemlerde artan ırkçılık olaylarında en çok hedef alınan futbolculardan biri Real Madrid'de forma giyen Brezilyalı Vinicius Junior olmuştu.

Vinicius ile bağlantılı iki farklı olayda İspanyol yargısı, geçen haziran ve eylül aylarında toplamda 4 kişiye hapis, para ve spor müsabakalarından men cezaları verirken, son olarak 29 Eylül'de oynanan Atletico Madrid-Real Madrid maçı öncesinde bu futbolcuyu hedef alan nefret içerikli ırkçı bir kampanyayı sosyal medya sitelerinde başlattığı ortaya çıkarılan 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Real Madrid Taraftarından Irkçı Tezahürat - Son Dakika

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