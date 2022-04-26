Real Madrid, tarihinde hiç bu kadar gol yemedi! Maçın ilk 11 dakikasında 2 gol yedi - Son Dakika

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid'in büyüsü bozuldu. OPTA'nın verilerine göre İspanyol devi, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez bir maçın ilk 11 dakikasında 2 gol yedi.

BENZEMA UYANDIRDI

Manchester City, 2. dakikada Kevin de Bruyne'nün golüyle öne geçti. 11. dakikada Gabriel Jesus sahneye çıktı. City, ardından farkı açabilecek pozisyonlar da yakaladı. Ancak Mahrez ve Foden cömertçe harcadı. 33. dakikada Real Madrid'in süper starı Benzema, farkı 1'e indirdi. Real Madrid bu golle ilk yarıda City'nin hakimiyetine son verdi.