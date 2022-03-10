Real Madrid ve Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde - Son Dakika
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Real Madrid ve Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde

10.03.2022 00:59
Real Madrid ve Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ve Manchester City, çeyrek finale yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ve Manchester City, çeyrek finale yükseldi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda iki rövanş maçı oynandı.

İspanya temsilcisi Real Madrid, ilk maçta 1-0 mağlup olduğu Fransız ekibi PSG'yi Santiago Bernabeu Stadı'nda ağırladı.

Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin golüyle geriye düşen Real Madrid, Karim Benzema'nın golleriyle rakibini 3-1 yenerek tur biletini aldı.

PSG formasıyla 157 gole ulaşan Mbappe, İsveçli Zlatan Ibrahimovic'i geçerek kulüp tarihinin en golcü ikinci ismi oldu. İlk sırada 200 golle Edinson Cavani bulunuyor.

34 yaşındaki Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde "hat-trick" yapan en yaşlı futbolcu oldu.

Manchester City'ye ilk maçtaki farklı skor yetti

Geçen yılın finalisti Manchester City, deplasmanda 5-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Portekiz'in Sporting Lizbon takımını konuk etti.

Halil Umut Meler'in yönettiği mücadelede iki takım da golsüz eşitliği bozamadı ve Pep Guardiola'nın öğrencileri çeyrek finale çıktı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Real Madrid ve Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde - Son Dakika


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