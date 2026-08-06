Real Madrid\'de Vinicius Junior\'un sözleşmesi yenilendi

İspanyol devi Real Madrid, geleceği uzun süredir merakla beklenen Brezilyalı sol kanat oyuncusu Vinicius Junior ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

BREZİLYALI OYUNCU İLE 6 YILLIK İMZA

26 yaşındaki Brezilyalı yıldız, kulüple 6 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Yeni anlaşmayla birlikte Vinicius Junior, Real Madrid'den yıllık yaklaşık 24 milyon Euro kazanacak. Kulüp, anlaşmanın ardından resmi duyurusunu da yaptı.

REAL MADRID KARİYERİ

Transfer olduğu günden bu yana Real Madrid formasıyla toplamda 375 maça çıkan Vinicius Junior, bu maçlarda 128 gol kaydetti.