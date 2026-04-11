Real Madrid\'den şok kayıp! Belki de şampiyonluk gitti

İspanya La Liga’da şampiyonluk yarışında kritik haftalara girilirken, Real Madrid sahasında Girona ile 1-1 berabere kalarak önemli bir puan kaybı daha yaşadı. Santiago Bernabeu’da oynanan mücadelede kazanan çıkmadı.
Karşılaşmada ilk gol 51. dakikada Federico Valverde’den geldi ve Real Madrid 1-0 öne geçti. Ancak Girona, 62. dakikada Thomas Lemar’ın golüyle skoru eşitleyerek deplasmanda önemli bir puanı hanesine yazdırdı.
Real Madrid’de milli futbolcu Arda Güler, 64. dakikada Jude Bellingham’ın yerine oyuna dahil oldu. Genç oyuncunun performansı merakla takip edildi.
Bu sonucun ardından Real Madrid 70 puana yükselirken, Girona 38 puana ulaştı. Geçtiğimiz hafta Mallorca’ya kaybeden Madrid ekibi, son iki haftada 5 puan kaybederek zirve yarışında yara aldı. Lider Barcelona’nın haftayı galibiyetle kapatması halinde puan farkı 9’a çıkabilecek.
Real Madrid, ligin bir sonraki haftasında sahasında Alaves’i konuk edecek. Girona ise sahasında Real Betis ile karşı karşıya gelecek.
