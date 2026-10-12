Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior aşk hayatında da kaybetti - Son Dakika
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Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior aşk hayatında da kaybetti

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Real Madrid\'in yıldızı Vinicius Junior aşk hayatında da kaybetti
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Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior ile sevgilisi Virginia Fonseca'nın ilişkisi sona erdi. Bir süredir aralarında sorunlar yaşandığı konuşulan çiftin ayrılığı, Virginia'nın basın danışmanlığı tarafından doğrulandı.

Vinicius Junior ile Brezilyalı fenomen Virginia Fonseca'nın yolları bir kez daha ayrıldı. Virginia'nın ekibi tarafından 11 Ekim'de yapılan açıklamada, çiftin artık birlikte olmadığı belirtilirken ayrılığın herhangi bir kavga veya anlaşmazlıktan kaynaklanmadığı ifade edildi.

<a class='keyword-sd' href='/real-madrid/' title='Real Madrid'>Real Madrid</a>'in yıldızı Vinicius Junior aşk hayatında da kaybetti

DAHA ÖNCE DE AYRILMIŞLARDI

İlişkilerine Ekim 2025'te başlayan çift, Mayıs 2026'da yollarını ayırmış, temmuz ayında ise yeniden bir araya gelmişti. Barışmalarının ardından birlikte görüntülenen ikili, eylül ayında taktıkları yüzüklerle de dikkat çekmişti. Ancak ilişkileri bir kez daha sona erdi.

Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior aşk hayatında da kaybetti

VIRGINIA MIAMI'YE GİTTİ

Ayrılık söylentileri, Virginia'nın Madrid'den Miami'ye gitmesinin ardından artmıştı. Çiftin tartıştığı öne sürülürken Virginia'nın ekibi, seyahatin daha önceden planlandığını ve çocuklarının babaları Zé Felipe ile görüşmesi amacıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

Vinicius JuniorReal MadridSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior aşk hayatında da kaybetti - Son Dakika
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