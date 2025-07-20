Real Madridli eski yıldızdan Arda için olay sözler: Arda\'ya güvenmek intihar

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler için Real Madrid'in eski oyuncusu Pedja Mijatovic'ten çarpıcı açıklamalar geldi. El Larguero de la Cadena SER adlı programda konuşan Mijatovic, Arda Güler'in Hırvat yıldız Luka Modric'in yerini dolduramayacağını iddia etti.

''ARDA'YA GÜVENMEK İNTİHAR''

Arda'yı sert bir dille eleştiren Karadağlı eski futbolcu Mijatovic, "Modric'in sahip olduğu sorumluluğu Arda Güler'e vermek, ona güvenmek bana intihar gibi geliyor. Fazlasıyla yaratıcılık eksiği var, başka bir yaratıcı oyuncu transfer edip ona zaman tanımalıyız." dedi.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Başta Real Madridli olmak üzere çok sayıda taraftar Mijatovic'e bu açıklamaları üzerine tepki göstererek, Arda Güler için övgü dolu yorumlarda bulundu.