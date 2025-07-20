İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler için Real Madrid'in eski oyuncusu Pedja Mijatovic'ten çarpıcı açıklamalar geldi. El Larguero de la Cadena SER adlı programda konuşan Mijatovic, Arda Güler'in Hırvat yıldız Luka Modric'in yerini dolduramayacağını iddia etti.
Arda'yı sert bir dille eleştiren Karadağlı eski futbolcu Mijatovic, "Modric'in sahip olduğu sorumluluğu Arda Güler'e vermek, ona güvenmek bana intihar gibi geliyor. Fazlasıyla yaratıcılık eksiği var, başka bir yaratıcı oyuncu transfer edip ona zaman tanımalıyız." dedi.
Başta Real Madridli olmak üzere çok sayıda taraftar Mijatovic'e bu açıklamaları üzerine tepki göstererek, Arda Güler için övgü dolu yorumlarda bulundu.
Son Dakika › Spor › Real Madridli eski yıldızdan Arda için olay sözler: Arda'ya güvenmek intihar - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?