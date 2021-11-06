- Recep Uçar: "Ankaragücü geçen haftaki maçını kaybetmeseydi iki namağlup takım karşılaşacaktı"

ANKARA - Ankaragücü karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Ankaragücü geçen haftaki maçını kaybetmeseydi iki namağlup takım karşılaşacaktı" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 12'nci haftasında konuk takım olduğu Ankaragücü'ne 3-0 skorla mağlup olan Ümraniyespor'da maç sonu düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Teknik Sorumlu Uçar, "Ankaragücü geçen haftaki maçını kaybetmeseydi iki namağlup takım karşılaşacaktı. Bizi zor bir müsabaka bekliyordu. Ankaragücü, bireysel olarak takımı bireysel olarak takımı, yedek kulübesi ve kadroya giremeyeni ile bu ligin en iyi takımlarından biri" değerlendirmesinde bulundu.

Maçın ilk on dakikasında iyi başladıklarını ve oyunu kontrol ettiklerini belirten Uçar, Owusu'nun iyi bir gol sonrası geriye düştüklerini dile getirdi.

Uçar, üçüncü bölgeye çok rahat gittiklerini fakat o bölgede beceri kullanamadıklarını ve net vuruş yapamadıklarını belirtti. 52. dakika da gördükleri kırmızı kart sonrası oyunun Ankaragücü lehine geçtiğini ve oyuncu değişiklikleri ile oyunda tutunmaya çalıştıklarını vurguladı.