Recep Uçar, Çaykur Rizespor'un Çorum FK'ya 2-1 yenildiği maçta sorumluluğu üstlendi - Son Dakika
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Recep Uçar, Çaykur Rizespor'un Çorum FK'ya 2-1 yenildiği maçta sorumluluğu üstlendi

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Recep Uçar, Çaykur Rizespor\'un Çorum FK\'ya 2-1 yenildiği maçta sorumluluğu üstlendi
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Çorum FK'ya 2-1 yenildi. Teknik Direktör Recep Uçar, hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını, ilk kez deplasmandan puan alamadıklarını ve sorumluluğun kendisinde olduğunu söyledi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Çorum FK maçının ardından, "Bence çok hak etmedik ama boş dönüyoruz. İlk kez deplasmandan puan alamıyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Çorum FK'ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, değerlendirmelerde bulundu.

Hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını ifade eden Uçar, "Diğer deplasman maçlarında olduğu gibi zorluk derecesi her ne kadar yüksek olsa da Çorum'a kazanma amacıyla gelmiştik. Çorum takımı, maç öncesinde de belirttiğim gibi özellikle hücum anlamında çok kaliteli ve hata yaptığınızda sizi cezalandırabilecek oyunculara sahip. Gerek kadro gerek oyuncu gerekse oyun kalitesi olarak nitelikli bir takım" diye konuştu.

"Momentumu rakibe verdik"

Maçın genel seyrini değerlendiren deneyimli teknik adam, "Maçı bir cümleyle özetlersem; bence hak etmediğimiz bir mağlubiyet daha aldık. Özellikle oyunun 35 dakikalık bölümünde sahaya yayılım anlamında rakibin sol kanadını etkisiz kılmayı hedeflemiştik. Defalarca rakip kaleye gittiğimiz, final vuruşlarını yapamadığımız ve hatta direkleri geçemediğimiz bir oyun oldu. Golden sonraki 5 dakikada oyunu tutabilseydik, Çorum riskler almaya başlayacaktı. Çok ciddi bir baskı yokken Cengiz'in attığı jeneriklik gol, oyun momentumunu Çorum ekibine verdi; ardından da bir geçiş pozisyonu verdik" diye konuştu.

"Sorumluluk benim"

İkinci yarıdaki performansa da değinen Recep Uçar, sözlerini şöyle tamamladı:

"İkinci yarının 15-20 dakikalık bölümünde biz oynamaktan vazgeçtiğimiz, belki de onların oynatmadığı için çok iyi olduğumuzu söyleyemem. Oyuncu değişiklikleriyle oyunu tekrar kontrol altına aldık. Sonrasında yaptığımız basit bir hata sonucu ağır cezalandırıldık; golden sonra da pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Bence hak etmedik ama boş dönüyoruz. İlk kez bir deplasmandan puan alamıyoruz, üzgünüz. Taraftarımızı mutlu edemedik. Bugün kazanılamayan maçın ve alınan kararların bütün sorumlusu benim. Bazı şeyleri düzeltecek olan da yine benim. Ekip olarak daha çok çalışacağız. Kötü oyun oynamıyoruz; 8 hafta geride kaldı ve rakiplerimizin üzerinde istatistikler elde ediyoruz ancak hak ettiğimiz puanın altında kaldık. Çorum zor bir deplasman, ikinci yarıda ikili mücadelelerde daha çok ayakta kalan taraf oldular. Kendilerini tebrik ediyor; Burak Hoca ve Çorum ekibine kalan maçlarında başarılar diliyorum."

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigRizesporÇorumSporSon Dakika

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