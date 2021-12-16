- Recep Uçar: "Oyun istediğimiz gibi geçti"

İSTANBUL - Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Bursaspor karşısında ilk 15 dakikada buldukları golden sonra özgüvenlerinin yukarıya çıktığını ifade ederek, oyunun istedikleri gibi geçtiğini söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Ümraniyespor evinde Bursaspor'u 4-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Bursaspor gibi zorlu bir müsabakada oyuncularının çok ciddi bir karakter koyduklarını vurgulayarak, "Taktiksel disiplinden vazgeçmeyerek, galibiyet peşinde koşan oyuncularımı kutluyorum. Bursa takımı iyi oyunculardan kurulu. Ön hattında skor üretebilecek oyuncuları var. İyi geçişler yapıyorlar ve kazandıkları toplarla 70, 75 metre mesafe kat edip gol bulabilen bir ekipti. Bunları değerlendirerek hazırlandığımız bir maç. İlk 15 dakikada bulduğumuz gol özgüvenimizi yukarıya taşıdı. Oyun istediğimiz gibi geçti. Son final paslarında zorlanıyorduk. İkinci yarıda 60'larda bulduğumuz Kartal'ın golünden sonra oyunu biraz daha tutabilsek daha erken kapanırdık. 2-1'de oyun disiplinini kaybetmedik ama 3. ve 4. gollerle iyi bir skor alarak böyle bir maçı geçtik. Bursaspor takımına da başarılar diliyorum" dedi.