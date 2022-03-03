Red Bull Racing, şampiyon pilotu Max Verstappen ile sözleşme uzattı - Son Dakika
Üye Girişi

Red Bull Racing, şampiyon pilotu Max Verstappen ile sözleşme uzattı

03.03.2022 13:15
Red Bull Racing, şampiyon pilotu Max Verstappen ile sözleşme uzattı

Formula 1 takımlarından Red Bull Racing, Hollandalı pilotu Max Verstappen'in sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattığını açıkladı.

Formula 1 takımlarından Red Bull Racing, Hollandalı pilotu Max Verstappen'in sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattığını açıkladı.

Red Bull Racing, Formula 1'in son şampiyonu Max Verstappen ile yeni sözleşme imzaladı. Red Bull'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hollandalı pilot ile 2028 yılına kadar sözleşme yapıldığı duyuruldu.

2016 yılından beri takımda olan Max Verstappen, 2021 yılında çıktığı yarışların 10'unu kazandı ve son yarışı olan Abu Dhabi Grand Prix'sinde son turda Lewis Hamilton'ı geçerek kariyerinde ilk kez şampiyon oldu. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Başkan Çelik, şampiyon sporcuyu ödüllendirdi Başkan Çelik, şampiyon sporcuyu ödüllendirdi Trabzonspor'un eski başkanları, TSYD Trabzon Dergisi'ne şampiyonluk yarışını değerlendirdi Trabzonspor'un eski başkanları, TSYD Trabzon Dergisi'ne şampiyonluk yarışını değerlendirdi

Max Verstappen, Formula 1, Şampiyon, Redbull, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Red Bull Racing, şampiyon pilotu Max Verstappen ile sözleşme uzattı - Son Dakika


Son Dakika
13:14 Vaagn Haçaturyan, Ermenistan'ın yeni cumhurbaşkanı olarak seçildi
13:13 Tahir Kıran: Rizespor'a sahip çıkılmıyor, Galatasaray kendi kendini kurtarır
13:07 Rus oligarkın sır ölümü! Zamanlaması şüpheli bulundu
12:54 Zelenski, Putin'e meydan okudu: Karadeniz'in dibini görecekler, buna layıklar!
12:29 "Çin olimpiyatlar bitene kadar bekledi dedi, Rusya kendi bildiğini yaptı"
12:25 Hazal Kaya parti tarzıyla olay oldu!: Pantolonun düğmeleri açık kalmış!
12:23 Bakan Soylu'dan ilginç duyuru: Yarın tüm okullarımızda kıymetli bir tatbikatımız var
12:22 Alman turist, lüks otelin 7. katından düşerek yaşamını yitirdi
12:17 Beşiktaş taraftarı çok sinirlendi! Sosyal medyada Batshuayi'ye yapılan benzetmeler gündem oldu
12:01 Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sonrası Putin'in kızına sosyal medya linci
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 13:21:42. #1.13#
SON DAKİKA: Red Bull Racing, şampiyon pilotu Max Verstappen ile sözleşme uzattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement